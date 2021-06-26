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    10:32, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Республиканский шахматный OPEN турнир «Мемориал А.Г.Уфимцева» прошел в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 4 по 10 июня 2021 года в Костанае завершился республиканский шахматный OPEN турнир «Мемориал А.Г.Уфимцева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    А.Г. Уфимцев широко известен, как автор дебюта с d7-d6 и g7-g6 в ответ на 1.е2-е4. Он внес огромный вклад в воспитание казахстанской шахматной молодежи, популяризацию шахмат в Казахстане, ярко вписал свое имя в мировую теорию шахмат. В память о выдающемся шахматисте и замечательном человеке, традиционно, с 2015 года Казахстанская федерация шахмат проводит ежегодный шахматный турнир «Мемориал А.Г. Уфимцева».

    Классический турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ, с обсчетом международного рейтинга. Призовой фонд турнира составил 1 065 000 тенге.

    Основные призы

    1 место - Арыстанбек Уразаев (Актобе)

    2 место - Пётр Костенко (Костанай)

    3 место - Азамат Утегалиев (Уральск)

    4 место - Назерке Нургали (Кызылорда)

    5 место - Владислав Малыгин (Павлодар)

    Женские призы

    1 место - Асель Серикбай (Кызылорда)

    2 место - Зарина Нургалиева (Атырау)

    3 место - Диляра Габитова (Атырау)

    Лучший среди ветеранов

    1 место - Виктор Иванников (Костанай)

    Юноши до 14 лет

    1 место – Исабек Таникин (Нур-Султан)

    2 место – Алан Петухов (Актобе)

    3 место – Асман Баянтас (Павлодар)

    Юноши до 12 лет.

    1 место – Инаят Болат (Нур-Султан)

    2 место – Жанали Избасар (Костанай)

    3 место – Ислам Айтен (Нур-Султан)

    Девушки до 14 лет

    1 место – Диана Тыныштык (Нур-Султан)

    2 место – Шайкенова Адия (Кокшетау)

    3 место – Аккерке Молдагали (Костанай)

    Мальчики до 10 лет

    1 место – Олжас Жолжанов (Актобе)

    2 место – Сулейман Ахмет (Павлодар)

    3 место – Владимир Савицкий (Караганда)

    Самые юный участник среди мальчиков - Алимжан Жауынбай (Нур-Султан), среди девочек - Аккерке Молдагали (Костанай).

    Соревнование организовано Казахстанской федерацией шахмат, управлением физической культуры и спорта Костанайской области, Федерацией шахмат Костанайской области и ДЮСШ шахмат управления физической культуры и спорта Костанайской области.

    Партнеры - АО «Группа Компаний Аллюр», ТОО «СарыаркаАвтоПром», авиакомпания «Air Astana», Международный финансовый центр «Астана».


    Теги:
    Спорт Костанайская область
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