Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» провел встречи с активистами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Алматы. Представители правящей партии провели ряд встреч с общественными активистами, политологами и экспертами, представителями малого и среднего бизнеса, интеллигенции, а также молодыми стартаперами, IT-специалистами, блогерами и вайнерами, передает МИА «Казинформ».

На встрече с экспертным сообществом города было обсуждено дальнейшее расширение роли и участия гражданского сектора в выстраивании обратной связи между гражданами и государством.

По информации пресс-службы партии, за неделю членами предвыборных штабов «Nur Otan» по всей стране было проведено более 7 тысяч встреч, охвачено свыше 650 тысяч избирателей. В ходе акции «От двери к двери» жасотановцы посетили более 174 тысяч квартир.

В общественные приемные при штабах поступило более 8 тысяч обращений, в том числе свыше 2 тысяч предложений и наказов от населения. Кандидаты и доверенные лица партии провели 1,8 тысяч приемов граждан, приняв 7,6 тысяч человек.

Уже завтра Республиканский предвыборный штаб проведёт ряд встреч в Акмолинской области. Далее в течение пяти дней подряд запланированы встречи с жителями Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.