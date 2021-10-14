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    01:43, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Республиканский парад искусств «Сәлем, Елорда!» проходит в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства культуры и спорта РК с 12 по 14 октября в Кокшетау проходит II республиканский парад искусств «Сәлем, Елорда!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ІІ республиканский парад искусств «Сәлем, Елорда!» стартовал в 2020 году в городе Нур-Султан и в июне этого года был проведен также в Алматинской области и городе Алматы. Переходящая эстафета парада искусств «Сәлем, Елорда!» была передана Акмолинской области в связи с тем, что город Кокшетау был объявлен культурной столицей Казахстана 2021 года.

    Мероприятие направлено на сплочение лучших исполнителей и творческих коллективов Казахстана в канун Дня Независимости.

    «Главной целью проекта является вовлечение в общее дело региональных филармоний и концертных организаций, центров развития народного творчества в областях, упрочение связей между Министерством культуры и спорта с регионами. Акмолинская область, принявшая переходящую эстафету от алматинцев в июне этого года, готова провести это мероприятие на высоком уровне. Став площадкой для обмена опытом по каждому направлению в сфере культуры, это мероприятие будет продолжено и в других регионах», - прокомментировал организатор праздника искусств, директор Государственной концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой Женис Сейдуллаулы.

    К данному масштабному проекту, которое длится 3 дня, привлечено более 200 специалистов сферы культуры со всех регионов страны.

    В рамках парада искусств проводятся мастер-классы с участием около 50 балетмейстеров и хореографов из филармоний, концертных организаций и центров развития народного творчества, более 20 специалистов сферы СМИ, около 30 менеджеров по направлению арт-менеджмента.

    Кроме того, более 80 заведующих районными библиотеками собрались на площадке для обмена опытом по библиотечному делу.

    На мастер-классы были привлечены спикеры из разных организаций, подведомственных Министерству культуры и спорта РК. Курсы повышения квалификации для балетмейстеров и хореографов областных филармоний и концертных организаций, специалистов, ответственных за информационную сферу, арт-менеджеров. Они дадут возможность отточить мастерство творческих людей. Спикерами мастер-классов выступают опытные сотрудники организаций, подведомственных Министерству культуры и спорта Республики Казахстан.

    II Республиканский парад искусств «Сәлем, Елорда!» продолжится 14 октября консультативной встречей с представителями Министерства культуры и спорта РК и завершится гала-концертом мастеров искусств из регионов страны.




    Теги:
    Культура Минкультуры Общество Акмолинская область
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