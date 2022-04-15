Республиканский открытый турнир по дзюдо завершился в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре завершился республиканский открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в соревнованиях приняли участие 370 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Список победителей и призёров среди мужчин:

60 кг:

1. Нурдаулет Аманкосов (Кызылординская область)

2. Шерзод Давлатов (Алматы)

3. Диас Ашимов (Карагандинская область)

3. Канат Сеилхан (Атырауская область)

66 кг:

1. Болат Билал (Туркестанская область)

2. Нур Аманшукиров (Жамбылская область)

3. Абдусамат Бахыт (Атырауская область)

3. Айболат Истыбай (Атырауская область)

73 кг:

1. Есет Куанов (Актюбинская область)

2. Дархан Койбагар (Алматинская область)

3. Мансур Алшеков (Восточно-Казахстанская область)

3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

81 кг:

1. Бекадил Шаймерденов (Жамбылская область)

2. Мади Амангельды (Нур-Султан)

3. Саят Сейткалиев (ЗКО)

3. Бахтияр Агзамов (Восточно-Казахстанская область)

90 кг:

1. Куаныш Ратаев (Восточно-Казахстанская область)

2. Назар Меньшиков (Олимпийский комитет России)

3. Казбек Ракишев (Алматы)

3. Серикболсын Шынтас (Атырауская область)

100 кг:

1. Нурлыхан Шархан (Кызылординская область)

2. Айбек Серикбаев (Кызылординская область)

3. Бекарыс Садуакасов (Алматинская область)

3. Ермехан Естай (Нур-Султан)

+100 кг:

1. Адиль Оразбаев (Восточно-Казахстанская область)

2. Ерасыл Кажыбаев (Восточно-Казахстанская область)

3. Мади Едилбаев (Алматинская область)

3. Еламан Ергалиев (Актюбинская область).