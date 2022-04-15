Республиканский открытый турнир по дзюдо завершился в Павлодаре
Всего в соревнованиях приняли участие 370 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.
Список победителей и призёров среди мужчин:
60 кг:
1. Нурдаулет Аманкосов (Кызылординская область)
2. Шерзод Давлатов (Алматы)
3. Диас Ашимов (Карагандинская область)
3. Канат Сеилхан (Атырауская область)
66 кг:
1. Болат Билал (Туркестанская область)
2. Нур Аманшукиров (Жамбылская область)
3. Абдусамат Бахыт (Атырауская область)
3. Айболат Истыбай (Атырауская область)
73 кг:
1. Есет Куанов (Актюбинская область)
2. Дархан Койбагар (Алматинская область)
3. Мансур Алшеков (Восточно-Казахстанская область)
3. Ислам Токтасын (Алматинская область)
81 кг:
1. Бекадил Шаймерденов (Жамбылская область)
2. Мади Амангельды (Нур-Султан)
3. Саят Сейткалиев (ЗКО)
3. Бахтияр Агзамов (Восточно-Казахстанская область)
90 кг:
1. Куаныш Ратаев (Восточно-Казахстанская область)
2. Назар Меньшиков (Олимпийский комитет России)
3. Казбек Ракишев (Алматы)
3. Серикболсын Шынтас (Атырауская область)
100 кг:
1. Нурлыхан Шархан (Кызылординская область)
2. Айбек Серикбаев (Кызылординская область)
3. Бекарыс Садуакасов (Алматинская область)
3. Ермехан Естай (Нур-Султан)
+100 кг:
1. Адиль Оразбаев (Восточно-Казахстанская область)
2. Ерасыл Кажыбаев (Восточно-Казахстанская область)
3. Мади Едилбаев (Алматинская область)
3. Еламан Ергалиев (Актюбинская область).