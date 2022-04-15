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    16:25, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Республиканский открытый турнир по дзюдо завершился в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре завершился республиканский открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Всего в соревнованиях приняли участие 370 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

    Список победителей и призёров среди мужчин:

    60 кг:

    1. Нурдаулет Аманкосов (Кызылординская область)

    2. Шерзод Давлатов (Алматы)

    3. Диас Ашимов (Карагандинская область)

    3. Канат Сеилхан (Атырауская область)

    66 кг:

    1. Болат Билал (Туркестанская область)

    2. Нур Аманшукиров (Жамбылская область)

    3. Абдусамат Бахыт (Атырауская область)

    3. Айболат Истыбай (Атырауская область)

    73 кг:

    1. Есет Куанов (Актюбинская область)

    2. Дархан Койбагар (Алматинская область)

    3. Мансур Алшеков (Восточно-Казахстанская область)

    3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

    81 кг:

    1. Бекадил Шаймерденов (Жамбылская область)

    2. Мади Амангельды (Нур-Султан)

    3. Саят Сейткалиев (ЗКО)

    3. Бахтияр Агзамов (Восточно-Казахстанская область)

    90 кг:

    1. Куаныш Ратаев (Восточно-Казахстанская область)

    2. Назар Меньшиков (Олимпийский комитет России)

    3. Казбек Ракишев (Алматы)

    3. Серикболсын Шынтас (Атырауская область)

    100 кг:

    1. Нурлыхан Шархан (Кызылординская область)

    2. Айбек Серикбаев (Кызылординская область)

    3. Бекарыс Садуакасов (Алматинская область)

    3. Ермехан Естай (Нур-Султан)

    +100 кг:

    1. Адиль Оразбаев (Восточно-Казахстанская область)

    2. Ерасыл Кажыбаев (Восточно-Казахстанская область)

    3. Мади Едилбаев (Алматинская область)

    3. Еламан Ергалиев (Актюбинская область).

    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Дзюдо Павлодарская область
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