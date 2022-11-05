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Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области

5 Ноября 2022, 16:23
Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
5 Ноября 2022, 16:23

Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Встречи членов Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева с избирателями продолжились в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

Так, с предпринимателями и представителями аграрного сектора члены РОШ говорили о развитии транспортной и социальной инфраструктуры в регионах.

Затем прошла встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра. В этот же день члены РОШ обсудили с айтыскерами и жыршы вопросы развития культуры и искусства, а также продвижение Казахстана на международной арене как страны мира, согласия, добра и толерантности.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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