+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 30 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Республиканский марафон устойчивости запускают экологи

31 Августа 2021 11:25
Поделиться:
Республиканский марафон устойчивости запускают экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО совместно с Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы и Казахстанской ассоциацией «ECOJER» объявляют о старте Республиканского трансформационного марафона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Новости по теме
215 нарушений правил перевозок детей выявили в Нур-Султане
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО Ровесники Конституции Республики Казахстан – какие они? Алматинцы поделились мнением о роли и значимости Конституции

Марафон получил название «Устойчивость начинается с меня» и призван развить новый взгляд участников на ментальное и физическое здоровье, экологическое поведение, и сформировать устойчивые изменения в образе жизни.

В течение 30 дней участники (от 12 до 45 лет) смогут изучить философию здорового образа жизни, принципы правильного питания, важность внедрения физической активности, необходимость поддержания психического здоровья, сохранения чистой окружающей среды и основы осознанного потребления. А главное – применять полученные знания в повседневной жизни, повышая свою социальную и гражданскую активность.

Для просвещения участников будет организовано 20 вебинаров, обучающих лекций и мастер-классов (5 – ментальное здоровье, 5 – физическое здоровье, 5 – здоровое питание, 5 – забота об окружающей среде и осознанном потреблении).

Всего участники марафона выполнят 20 интересных практических заданий от экспертов-наставников для закрепления полученных знаний и раскрытия своего потенциала. Высокую мотивацию участников, стремление к изменениям и жажду к победе обеспечат 20 амбассадоров из числа экспертов-профессионалов, общественных деятелей, блогеров.

Марафон стартует 20 сентября 2021 года и продлится 30 дней. 36 самых активных, ответственных и креативных участников проекта будут признаны победителями, награждены дипломами и ценными призами.

Регистрация на участие в марафоне – до 17 сентября 2021 г.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccKQYZW91ZBs0V8mHwxssBmPC61UShsRCGr1PwwoUJD2sd4g/viewform



Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
215 нарушений правил перевозок детей выявили в Нур-Султане
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО
Ровесники Конституции Республики Казахстан – какие они?
Алматинцы поделились мнением о роли и значимости Конституции
Популярное
1 Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
2 Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
3 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
4 Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
5 О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
6 Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Читайте также
Алматинцы поделились мнением о роли и значимости Конституции
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив