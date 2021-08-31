Республиканский марафон устойчивости запускают экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО совместно с Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы и Казахстанской ассоциацией «ECOJER» объявляют о старте Республиканского трансформационного марафона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Марафон получил название «Устойчивость начинается с меня» и призван развить новый взгляд участников на ментальное и физическое здоровье, экологическое поведение, и сформировать устойчивые изменения в образе жизни.

В течение 30 дней участники (от 12 до 45 лет) смогут изучить философию здорового образа жизни, принципы правильного питания, важность внедрения физической активности, необходимость поддержания психического здоровья, сохранения чистой окружающей среды и основы осознанного потребления. А главное – применять полученные знания в повседневной жизни, повышая свою социальную и гражданскую активность.

Для просвещения участников будет организовано 20 вебинаров, обучающих лекций и мастер-классов (5 – ментальное здоровье, 5 – физическое здоровье, 5 – здоровое питание, 5 – забота об окружающей среде и осознанном потреблении).

Всего участники марафона выполнят 20 интересных практических заданий от экспертов-наставников для закрепления полученных знаний и раскрытия своего потенциала. Высокую мотивацию участников, стремление к изменениям и жажду к победе обеспечат 20 амбассадоров из числа экспертов-профессионалов, общественных деятелей, блогеров.

Марафон стартует 20 сентября 2021 года и продлится 30 дней. 36 самых активных, ответственных и креативных участников проекта будут признаны победителями, награждены дипломами и ценными призами.

Регистрация на участие в марафоне – до 17 сентября 2021 г.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccKQYZW91ZBs0V8mHwxssBmPC61UShsRCGr1PwwoUJD2sd4g/viewform



