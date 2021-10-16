Республиканский литературный форум «Әдебиет. Рух. Қоғам» прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе к 30-летию Независимости прошел двухдневный республиканский литературный форум «Әдебиет. Рух. Қоғам», в работе которого приняли участие известные поэты и писатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди участников форума - председатель Союза писателей Республики Казахстан Улыкбек Есдаулет, поэтесса Елена Абдихалыкова, поэт Бауыржан Жакып, член Союза писателей РК Мереке Кулкенов, композитор Курманали Калдыбек, представители Министерства культуры и спорта и многие другие.

В рамках двухдневного форума состоялся республиканский конкурс жыршы «Едіге деген ер екен», республиканский конкурс исполнителей бардовских песен имени Табылды Досымова и другие мероприятия.

Были награждены победители республиканского литературного конкурса по 10 номинациям. Им вручили стипендии имени выдающихся актюбинских поэтов и писателей, произведения которых вошли в классику казахской литературы: Толегена Айбергенова, Саги Жиенбаева, Отежана Нургалиева, Тобыка Жармагамбетова, Кажыгали Мухамбеткалиулы, Тахауи Ахтанова, Бакира Тажибаева, Умбетбая Уайдина, Куандыка Шангытбаева, Изтая Мамбетова.

«Главной целью форума стала популяризация имен выдающихся личностей актюбинского региона, оставивших значимый след в казахской литературе, а также выявление новых талантов», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

По словам У. Оразалина, в последние годы в Актюбинской области были реализованы ряд интересных проектов по пропаганде и популяризации казахской культуры и литературы.

Так, в Актобе были открыты памятники полководцу и государственному деятелю эпохи Золотой Орды Ер Едиге, великому мыслителю Абаю Кунанбайулы, проведена реставрация сакральных объектов, в том числе мавзолеев Абат Байтак, Хан моласы, Досжана Хазрета, реконструирована одежда Золотого человека, найденного два года назад в могильнике Таскопа в Темирском районе, проведены научно-практические конференции с участием известных ученых и общественных деятелей, выпущен сборник лучших произведений известных поэтов и писателей – выходцев из Актюбинской области и т.д.