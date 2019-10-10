Республиканский конкурс «Жан серігім - домбыра» стартовал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Республиканский конкурс традиционных певцов-жыршы под названием «Жан серігім - домбыра», приуроченный к 150-летию Актобе и 75-летию областной филармонии, стартовал сегодня в центре искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе принимают участие традиционные певцы-жыршы из Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Актюбинской областей и городов Нур-Султан и Актобе. В их числе как профессиональные певцы, так и самодеятельные народные исполнители. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн тенге, средства будут распределены жюри.

«В этом году конкурс впервые приобрел статус республиканского, до этого он проводился на уровне региона. Основная цель мероприятия - популяризовать произведения поэтов и композиторов из Актюбинской области, таких как Кызыл Турдалыулы, Сары Батакулы, Наурызбек жырау, Нурпеис Байганин, Абубакир Кердери, Танирберген Молдабай, Шернияз Жарылгасулы, Бакир Тажибаев среди подрастающего поколения.





В прошлом году гран-при конкурса выиграл Сарсенбай жырау из Мангистауской области, который является учеником Наурызбай жырау. В этом году он не участвует по правилам конкурса, теперь задача жюри выбрать достойных жыршы», - рассказывает директор Актюбинской областной филармонии Елубай Кенжалиев.

Поэт из Актобе Нурлыбек Калауов считает, что перед участниками конкурса стоит большая задача по популяризации жанров жыр, терме среди подрастающего поколения.

«Ваши предки передавали вам свой аманат в виде искусства, надо его донести до подрастающего поколения. В этом аманате заключена и мечта, и скорбь, и печаль, и честь. Все это надо воспроизвести посредством музыки. Нам вместе надо развивать казахское национальное искусство», - считает он.

Итоги конкурса будут подведены завтра.







