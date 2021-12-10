Республиканский конкурс «Жамбыл Жабаев – Ұлы дала абызы» посвящен 175-летию Жамбыла Жабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, при содействии Министерства информации и общественного развития в рамках республиканского форума «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», посвященного развитию государственного языка и приуроченного ко Дню Независимости Республики Казахстан, подведены итоги республиканского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения видного казахского акына Ж. Жабаева «Жамбыл Жабаев – Ұлы дала абызы». Конкурс проведен среди победителей региональных конкурсов – представителей этносов, свободно владеющих государственным языком, передает МИА «Казинформ».

Гостями мероприятия, вошедшими в состав жюри, стали: профессор КазНУ имени аль-Фараби Ө. Әбдіманов, общественный деятель, писатель Н. Қапалбекұлы, тележурналист, преподаватель Университета международного бизнеса, автор инновационного метода «Техника и культура речи» Т. Сайдуова, внучка Ж. Жабаева, руководитель Литературно-мемориального музея им. Ж. Жабаева С. Жамбылова, общественный деятель, писатель, член Ассамблеи народа Казахстана Қ. Әлпейісова и другие.

Участники конкурса выступили по трем номинациям: «Читая Жамбыла Жабаева...», «Письмо Жамбылу Жабаеву», «Творчество Жамбыла Жабаева через иллюстрации».

Решением жюри победителями стали: представитель Русского этнокультурного объединения Акмолинской области В. Клепцова, занявшая первое место, представитель Таджикского этнокультурного объединения Туркестанской области Н. Ташметова, занявшая второе место, представитель Украинского национально-культурного центра Актюбинской области К. Клименко, занявшая третье место в конкурсе.

В рамках конкурса для гостей и участников была представлена концертная программа.

Мероприятие завершилось вручением всем участникам дипломов победителей, благодарственных писем, памятных подарков от Ассамблеи народа Казахстана.