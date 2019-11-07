Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде начался IV Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы. Церемония открытия состоялась в зале кинотеатра «Сарыжайлау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

«Мы должны пропагандировать творчество Мади Бапиулы. И в этом нам поможете вы, молодые исполнители, - обратился к участникам конкурса председатель жюри, лауреат Государственной премии РК Кайрат Байбосынов. - Вы будете передавать его песни следующему поколению, продолжать его традицию исполнения».

В этом году на конкурс поступило 40 заявок, 34 участника прошли отборочный тур. В течение двух дней они будут состязаться за звание лучшего исполнителя традиционных песен. Конкурсанты приехали из Нур-Султана, Костаная, Кокшетау, Петропавловска, Алматы, Семея и Карагандинской области. Возраст участников - от 17 до 40 лет. В двух турах им предстоит исполнить по три песни, одна из которых должна быть произведением Мади Бапиулы.





«В этом конкурсе я участвую в третий раз. Думаю, что подготовился хорошо. Я знаю несколько песен Мади Бапиулы. Буду исполнять «Шіркін-ай» и «Үшқара»», - говорит участник из Алматы Нурсултан Елемесов.

«Я родилась в Карагандинской области, но в этом конкурсе представляю Алматы. Участвую в нем впервые. Подготовила народные песни «Жиырма бес» и «Әупілдек», песню Асета «Қысмет», песню Акана-сере «Мақпал», а также две песни Мади - «Шіркін-ай» и «Қаракесек»», - рассказала участница конкурса, студентка 3-го курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Диана Алтайкызы.

По словам организаторов, школа традиционного народного пения, неувядаемую славу которой создали Амре Кашаубаев, Кали Байжанов, Габбас Айтпаев, Манарбек Ержанов, имеет двухвековую историю. Казахский акын, певец и композитор Мади Бапиулы с детства прославился своим пением и игрой на домбре. Встречаясь с известными певцами-импровизаторами Аканом-сере, Биржан-салом, Мади демонстрировал свое искусство, учился у них. Творческое наследие Мади Бапиулы полностью не собрано. Его песни были использованы Е. Г. Брусиловским в первых казахских национальных операх: «Қаракесек», «Шіркін-ай», «Мәди», «Қыз Жібек».

Конкурс будет проходить 7-8 ноября на сцене концертного зала «Шалкыма». Там же 8 ноября, в 18.30, состоятся награждение победителей и гала-концерт. Вход для зрителей свободный.