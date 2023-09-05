Республиканский конкурс “Парасатты полицей” состоялся В Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканский конкурс «Парасатты полицей» среди полицейских впервые состоялся 3 сентября в Таразе. Он проходил в парке Победы имени Бауыржана Момышулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участники конкурса возложили цветы к памятникам Халық қаһарманы Газизу Байтасову и Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы, а также посетили зал Славы, посвященный ветеранам войны и тыла.

В открытии мероприятия приняли участие начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин и начальник ДИРВК МВД РК Альбина Махамбетова. После традиционной жеребьевки состоялся концерт.

А 4 сентября в Центральном концертном зале «Баласагун» состоялись два тура конкурса «Парасатты полицей».

Каждая команда состояла из представителей различных национальностей. Участники демонстрировали знание законов и выполняли творческие задания на государственном языке.

В итоге лучшей командой стала «Қостанай сақшылары» департамента полиции Костанайской области, а первое место заняла команда полицейских из Акмолинской области «Көкше сақшылары».

Вторые места у команд «Ұлы дала сақшылары» ДП Алматы и «Мегаполис» ДП Шымкента. На почетном третьем месте команды «Елорда қырандары» ДП Астаны, «07 аймақ» ДП Западно-Казахстанской области и «Қыран құс» ДП Жетысуской области.

Кроме того, в нескольких номинациях жюри наградили и других конкурсантов.

Председатель жюри – президент республиканского молодежного общественного объединения «Союз КВН Казахстана» Есен Елеукен – дал высокую оценку организации конкурса, подготовке команд и отметил, что сегодня полицейские доказали, что умеют не только раскрывать преступления, но и являются одаренными, творческими личностями.

В торжественной церемонии начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин поблагодарил команды за участие, поздравил победителей и призеров конкурса, вручил грамоты, дипломы, ценные призы, а также пожелал дальнейших побед и успехов на службе. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.