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Республиканский конкурс «Қорқыт-Қобыз» прошел в Кызылорде

19 Октября 2018 22:16 62
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Республиканский конкурс «Қорқыт-Қобыз» прошел в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде завершился республиканский конкурс кобызистов «Қорқыт-Қобыз», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Данное культурное мероприятие проводится впервые в рамках «Рухани жаңғыру». В нем участвовали 17 человек из Астаны, Алматы, Актобе, Жамбыла, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента в возрасте 17-55 лет.

Обладательницей Гран-при стала Шолпан Шарапатова из Астаны.

Первое место завоевали Аятолла Турганов из Алматы и Айнуза Бегимсалова из Кызылорды.  Молдир Жалмуханбетова из Уральска и Асель Кыдырмурат из Алматы стали обладательницами второго места, тройку лидеров замыкают Айдана Рустембек из Кызылорды и Анарбек Мырзабай из Шымкента.

А среди исполнителей на кобызе призовые места заняли карагандинец Алибек Бимендин, Кыдырбек Киысхан из Костаная и Казбек Адикей из Алматы, а также кызылординец Марат Сугирбай.


Республиканский конкурс «Қорқыт-Қобыз» прошел в Кызылорде

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Культура,
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