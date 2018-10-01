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Республиканский конкурс кобызистов стартовал в Кызылорде
19 Октября 2018 12:34 118
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде стартовал республиканский конкурс кобызистов «Қорқыт-Қобыз», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На сегодня выполняются огромные работы по модернизации и передаче наследия Коркыт ата из поколения в поколение. Данный конкурс является ярким примером. Его организатором выступило управление культуры, архивов и документаий Кызылординской области. Состязание проводится впервые в рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру», - сообщила на пресс-конференции в Службе региональных коммуникаций организатор конкурса, исполнительница Майра Сарсенбаева.
В конкурсе будут участвовать исполнители кюев на кобызе от 17 до 55 лет.
Автор: Әділжан Үмбет
Перевод: Сабина Біржанқызы
Ключевые слова: Культура, Кызылординская область,
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