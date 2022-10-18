Республиканский конкурс «Караван доброты» стартовал в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице провели пресс-конференцию, на которой рассказали о старте V республиканского конкурса «Караван доброты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Организуемый в пятый раз конкурс «Караван доброты» направлен на выявление людей, совершающих благородные поступки, активизацию гражданских инициатив населения и на укрепление таких нравственных ценностей, как доброта, милосердие и гуманизм.

Участниками могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других.

В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, госзаказ и др.).

Лауреаты конкурса будут определены в следующих номинациях:

- «Асар» - номинация для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций;

-«Туған жер» - вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.;

- «Батыл жүрек» - за героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может учреждаться дополнительное звание победителя среди работников экстренных служб (ЧС, МВД, скорая помощь и другие);

- «Мейірім жолында» - для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени;

- «Қайырымдылық тарихы» - номинация вручается журналисту и/или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ акций благотворительности, социальных проблем;

- «Бала жүрегі» - вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет за проявленную отвагу и героизм в экстренных ситуациях, участие в благотворительной деятельности;

- «Жануарға мейірім» - номинация вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года.

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте businesswomen.kz.

Участие в пресс-конференции по случаю старта конкурса приняли руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов, заместитель президента Ассоциации деловых женщин Казахстана Сания Ирсалиева, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Баян Тойкебаева.

Фото: www.inktodream.com