Республиканский конкурс дизайнеров провели в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – На сцене Дворца культуры Темиртау состоялся IX Республиканский конкурс «Золотая нить – 2022». На модном показе были представлены шесть конкурсных коллекций, шесть коллекций дизайнеров – почётных гостей программы, а также коллекции театра моды «Силуэт». Гран-при взял карагандинский дизайнер Дмитрий Кабанюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый год талантливые модельеры и дизайнеры Казахстана соревнуются между собой, показывая своё мастерство и удивляя зрителей и жюри.

«У наших участников разные цели. Кто-то использует конкурс как стартовую площадку для покорения дальнейших горизонтов, кто-то, чтобы самоутвердиться, есть и те, кто хочет посмотреть на себя со стороны. В этом году, кроме интересных коллекций, было множество гостей-дизайнеров, добившихся успеха и признания в своей индустрии. Среди них куратор Европейской школы стиля Екатерина Тихомирова, мастер по трикотажу и вязанию лауреат республиканских и международных конкурсов Алла Черникова», – говорит организатор конкурса и руководитель театра моды «Силуэт» Марина Миронова.

Гости из Тараза привезли на конкурс коллекцию в стиле неофольклор. Модели создавали студентки Таразского инновационного университета под руководством Аяулым Септемировой. Начинающие дизайнеры продемонстрировали новый взгляд на национальный костюм.

Дизайнер из Караганды Асия покорила зрителей авторскими национальными костюмами. Все модели были украшены изящной вышивкой ручной работы.

Наталья Куратова из Шахтинска выступила с коллекцией «Мир в красках». Белые платья на самом деле оказались трансформерами. За их белизной скрывались яркие тона.

Модельер города металлургов Ангелина Ивлиева в этом году продемонстрировала две коллекции. С одной из них она уже когда-то выступала на конкурсе. «Лиза» – это одежда для мамы: платья в пол, платки и идентичные вещи для дочки. Дебютная коллекция «Русалина» состояла из ярких платьев для самых маленьких представительниц прекрасного пола.

Ещё одна участница конкурса – Алёна Колесникова. Дизайнер из Караганды показала коллекцию пляжной одежды «Кабо-Верде». Модели в стиле бохо и спорт-шик были украшены декоративными элементами, при взгляде на которые вспоминалась Африка.

Гран-при конкурса завоевал карагандинский дизайнер Дмитрий Кабанюк. Это его первый опыт работы с текстилем. Коллекция Дмитрия была в одном цвете – чёрном.

Особенностью стал необычный принт.

В ходе концертной программы были также представлены 12 разноплановых коллекций театра моды «Силуэт».

Все участники конкурса «Золотая нить» получили дипломы и призы.