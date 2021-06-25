Республиканский конкурс «Алтын ғасыр» выиграли павлодарские школьники
«Из Туркестана вернулась группа учащихся Шалдайской школы, состоящая из 24 человек, которая приняла участие в республиканском конкурсе «Алтын ғасыр», - рассказали в отделе образования Щербактинского района Павлодарской области.
В этом конкурсе, кроме детей из села Шалдай, было много серьёзных соперников из Уральска, Актобе, Караганды, Алматы, Кызылорды, но, благодаря усердной работе руководителя группы, неустанным репетициям девочек, их стремлению к победе, все представленные конкурсные номера заняли призовые места, отметили в РОО.
В танцах первое место заняла старшая группа «T-ARA» (15-19лет), первое место - «К Girl» (15- 19лет), второе - группа «Айгөлек» (десять-двенадцать лет). Первое место за хореографию получила Ясмина Мергенбаева, первое по вокалу заслуженно досталось Азизе Незбаевой, третье место по вокалу – Нурайым Калаудиновой. Руководитель Каиржамал Телегенова за подготовку детей к конкурсу награждена грамотой «Үздік жетекші-ұстаз». В итоге в копилке школьных побед оказалось четыре первых, одно второе и одно третье места за исполнение танцев и песен.
«На второй день нахождения в Туркестане детям были организованы экскурсии, посещение исторических мест Туркестана, экскурсия по самому городу, который очень красив», - рассказали в отделе образования.