Республиканский конкурс «Алтын  ғасыр» выиграли павлодарские школьники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские сельские дети победили на республиканском конкурсе «Алтын ғасыр» в Туркестане. Дети из школы села Шалдай Щербактинского района завоевали семь призовых мест на престижном творческом конкурсе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из Туркестана вернулась группа учащихся Шалдайской школы, состоящая из 24 человек, которая приняла участие в республиканском конкурсе «Алтын ғасыр», - рассказали в отделе образования Щербактинского района Павлодарской области.

В этом конкурсе, кроме детей из села Шалдай, было много серьёзных соперников из Уральска, Актобе, Караганды, Алматы, Кызылорды, но, благодаря усердной работе руководителя группы, неустанным репетициям девочек, их стремлению к победе, все представленные конкурсные номера заняли призовые места, отметили в РОО.

В танцах первое место заняла старшая группа «T-ARA» (15-19лет), первое место - «К Girl» (15- 19лет), второе - группа «Айгөлек» (десять-двенадцать лет). Первое место за хореографию получила Ясмина Мергенбаева, первое по вокалу заслуженно досталось Азизе Незбаевой, третье место по вокалу – Нурайым Калаудиновой. Руководитель Каиржамал Телегенова за подготовку детей к конкурсу награждена грамотой «Үздік жетекші-ұстаз». В итоге в копилке школьных побед оказалось четыре первых, одно второе и одно третье места за исполнение танцев и песен.

«На второй день нахождения в Туркестане детям были организованы экскурсии, посещение исторических мест Туркестана, экскурсия по самому городу, который очень красив», - рассказали в отделе образования.