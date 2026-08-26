Республиканский кинолекторий «От хроники к будущему»: показ документальных фильмов ТРК Президента прошел в Кокшетау

Документальное кино способно зафиксировать не только событие, но и настроение времени. Республиканский кинолекторий, приуроченный к 30-летию ТРК Президента, знакомит зрителей с авторскими документальными фильмами о людях, природе, важных событиях и процессах, которые сегодня определяют будущее страны. Жители областного центра увидели картины «Жолбарыс: из тайги в степь», «Travel Kazakhstan», «ARAL» и «Человек с острова Кулалы».

Фото: Kazinform

— Сегодняшний день имеет особое значение для общественности Акмолинской области. Мы с большой радостью принимаем эстафету этого праздника документального кино от Карагандинской области и Это замечательная возможность познакомиться с лучшими работами ТРК, посвященными современной жизни казахстанского общества, — отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Если документальная кинолента «Travel Kazakhstan» рассказывает о туристическом потенциале нашей страны и его возможностях, то «Жолбарыс: из тайги в степь» повествует о возвращении туранского тигра в Казахстан.

Во время государственного визита Президента России Владимира Путина в Астану в мае 2026 года наша страна получила необычный подарок — четырех амурских тигров, доставленных из дальневосточной тайги в Иле-Балхашский резерват. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал этот дар «изюминкой» визита российского лидера.

Туранский тигр когда-то обитал на территории Центральной Азии, в том числе в Казахстане, но со временем полностью исчез из региона. Поэтому нынешняя инициатива восстановления популяции тигра призвана вернуть утраченную часть экосистемы.

Фото: Kazinform

— Фильм заставляет задуматься о том, насколько хрупка экосистема. Вернуть тигра — это не просто привезти животное. Нужно восстановить среду, кормовую базу и создать условия, чтобы он смог жить самостоятельно, — поделилась после просмотра жительница Кокшетау Гульбаршин Салык.

Зрительницу Мадину Мубарак заинтересовала история этих грациозных животных, когда-то обитавших на территории Казахстана.

— Это стратегическая инвестиция в будущее Казахстана, эта программа отражает долгосрочную государственную политику по восстановлению утраченного природного наследия и укреплению национальной идентичности. Забота Президента Касым-Жомарта Токаева о сохранении природы и исторической памяти демонстрирует, что речь идет о комплексном подходе к развитию эко-системы нашей страны. Амурские тигры могут стать основой новой популяции, возвращающей Казахстану символ силы и величия степи, и одновременно — показателем зрелости нашего общества в отношении к собственным ресурсам и истории, — отметила Мадина Мубарак.

Фото: Kazinform

Кинолекторий «От хроники к будущему» предлагает зрителю посмотреть на Казахстан не только через официальные даты и статистику, но и сквозь судьбы людей, природу и истории, которые формируют настоящее страны. Вопросы, которые поднимают авторы фильмов, уже сегодня требуют ответа: сможем ли мы сберечь природу, восстановить утраченное, защитить людей от последствий стихии, сохранить национальное наследие и передать следующим поколениям историю страны и ответственность за нее?

— На протяжении трех десятилетий команда ТРК Президента сопровождала визиты, встречи и поездки, превращая их в документальные фильмы, которые стали частью летописи страны. Со временем горизонты расширились: наряду с хроникой появились творческие проекты, отражающие культурные и социальные темы. Сегодня мы представляем в Кокшетау четыре наших творческих проекта, которые является нашей гордостью. «Человек с острова Кулалы» и «Арал» представляли Казахстан на многих международных фестивалях в Америке, Италии, Англии, России. — отметила редактор и автор сценария Центра документального кино Мадина Аргын.

Фото: Kazinform

Напомним, открытие республиканского кинолектория ТРК Президента РК «От хроники к будущему» состоялось в Астане 21 мая 2026 года. Проект призван охватить 20 городов Казахстана. Показы уже прошли в Астане, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане и Караганде.

После Кокшетау кинолекторий отправится в Костанай, а далее — в Талдыкорган и Конаев. Финальный показ запланирован на 25 сентября в Алматы. Показы проходят при поддержке акиматов регионов.