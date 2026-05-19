    Республиканский форум «Жас сақшы» впервые прошел в Жамбылской области

    В Жамбылской области в центральном концертном зале «Баласагун» впервые состоялся республиканский форум «Жас сақшы – шаг к безопасному будущему». В масштабном мероприятии приняли участие классы «Жас сақшы» из 19 регионов страны, передает Kazinform.

    Фото: акимат Жамбылской области

    Гостями форума стали аким Жамбылской области, представители МВД РК, руководители правоохранительных органов, ветераны органов внутренних дел, личный состав департамента полиции области, делегаты из регионов, директора школ и преподаватели начальной военной подготовки.

    В пресс-службе акима Жамбылской области рассказали, что главная цель мероприятия — повышение правовой грамотности подростков, патриотическое воспитание и укрепление взаимодействия между полицией и обществом. В ходе форума была представлена деятельность классов «Жас сақшы», а также работа по правовому и патриотическому воспитанию школьников. На сегодняшний день в области открыто 43 полицейских класса, где обучаются около 900 учащихся.

    Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в своем выступлении отметил важную роль проекта «Жас сақшы» в воспитании молодого поколения в духе дисциплины, ответственности и патриотизма.

    Представитель департамента по работе с личным составом МВД РК Есжан Арыстанов подчеркнул значимость форума в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и отдельно остановился на эффективности работы классов «Жас сақшы».

    Начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев отметил, что проект способствует формированию уважения к закону у молодежи и укреплению связи между полицией и обществом.

    На сцене учащиеся представили театрализованные постановки на темы буллинга, профилактики наркопреступности, общественного порядка и дорожной безопасности, после чего юные стражи порядка обсудили их с правовой точки зрения.

    В рамках форума инспекторам по делам несовершеннолетних были вручены ключи от 15 новых служебных автомобилей. Также награды получили учащиеся и руководители классов «Жас сақшы» со всех регионов страны.

    Зарина Жакупова
    Автор