Республиканский форум отцов «Әкеге қарап ұл өсер» состоялся в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкент РОО «Союз отцов» совместно с акиматом города при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА) проведен VI Республиканский форум отцов «Әкеге қарап ұл өсер». Об этом передает МИА «Казинформ».

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросу укрепления института семьи. Государственная семейная политика в Республике Казахстан реализуется в соответствии с национальными стратегическими приоритетами и задачами. Концепцией семейной и гендерной политики Республики Казахстан предусмотрено усиление института отцовства в стране.

В работе Форума отцов приняли участие депутаты Парламента, члены Национальной комиссии, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, общественные деятели, НПО, а также представители родительской общественности – делегаты из регионов.

С приветственным словом выступили аким г.Шымкент Мурат Айтенов, заместитель Председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Сената Парламента Л.Сулеймен, вице-министр информации и общественного развития А.Умаров, исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА) Р.Сисемалиев.

Модератор Форума депутат Мажилиса Парламента, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Бақытбек Смагул открывая мероприятие подчеркнул, что «сегодня вопросы повышения роли отца в семейном воспитании, внимания общества к проблеме укрепления института отцовства должны быть прежде всего взаимосвязаны с вопросами формирования у детей чувства патриотизма, духовно-нравственных ценностей. Огромную роль в становлении крепкой семьи, в воспитании и развитии детей, формировании мужской модели поведения играют отцы.

Участникам Форума были представлены результаты национального социологического исследования «Роль мужчин, их степень вовлеченности в семейную жизнь и воспитание детей в Казахстане», проведенного Центром изучения общественного мнения. Исследованием охвачены все 17 регионов Казахстана, где проведены интервью с семейными мужчинами и женщинами, одинокими отцами, самостоятельно воспитывающих детей, а также экспертами из числа представителей общественных объединений и государственных органов

Активно прошли дискуссии на наиболее актуальные темы: «Семья и религия», «Повышение роли отца в семейном воспитании», «Влияние СМИ и блогеров на формирование института семьи в Казахстане», «Спортивное воспитание детей», «Развитие советов отцов при школах», и «Особенные отцы особых детей», «Роль книг в воспитании детей».

Спикеры форума – представители Духовного управления мусульман Казахстана, Ассамблеи народа Казахстана, представители центральных и местных исполнительных органов, НПО, спортивных клубов, научного сообщества, международных организаций, эксперты в сфере СМИ, блогеры, освещающие проблемы семьи и детей, а также делегаты из регионов, единодушно выразили мнение о необходимости укрепления связи семьи и школы в этом процессе и усилении совместной работы с родительской общественностью,

Форум завершился выработкой резолюции с рекомендациями для центральных и местных исполнительных органов по решению актуальных вопросов воспитания подрастающего поколения.

В завершение мероприятия делегатам из регионов за личный пример и вклад в развитие института отцовства были вручены благодарственные письма от имени Национальной комиссии.