Республиканский форум матерей прошел в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Республиканский форум матерей «Анаға тағзым» состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум, проходивший в рамках празднования 30-летия Независимости страны, собрал казахстанских женщин, внесших значительный вклад в развитие культуры, спорта, предпринимательства, образования, науки, многодетных матерей со всей республики.

Накануне гости форума побывали в открывшемся недавно в Таразе центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым».

Напомним, центр «Анаға тағзым» построен в рамках проекта «Таразға тарту». Предназначение центра - сохранение и популяризация национальных традиций. Для женщин здесь есть курсы, где можно освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков - тренинги, занятия музыкой, танцами, декоративно-прикладным искусством. Для молодых и многодетных матерей - кулинарная студия «Береке», студия дизайна «Бойтұмар», галерея материнской славы «Алқа». Экспозиционный зал «Мирас» предназначен для показа национальных казахских обрядов.

«Праздничное настроение сегодня у сильных духом женщин, матерей, гостей со всей страны, которые, несмотря на непогоду, посетили наш Тараз, - поделилась впечатлениями жамбылский ветеран, учредитель корпоративного фонда «Фермеры села «Жер-Ана» Марии Ибраимова. – В числе почётных гостей форума матерей известная поэтесса Акуштап Бактыгереева, Асылы Осман - авторитетный государственный и общественный деятель, Кулшат Масалимова - председатель совета Ассоциации деловых женщин Актюбинской области, депутат Актюбинского областного маслихата, Бану Тлегенова, успешный предприниматель, общественный деятель из Уральска. Прибыли к нам две почетные гостьи из Турции - Сермин Чакалыоглы и Нелюфер (общественное объединение «Ауыл»). За чашкой чая обменялись мнением по вопросам политики и бизнеса, социального положения женщин в современном мире».

Республиканский форум матерей «Анаға тағзым» продолжился в этнокультурном комплексе «Көне Тараз».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев зачитал поздравительное письмо от имени Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева. Глава жамбылского региона отметил, что деятельность центра «Анаға тағзым» в Таразе направлена на повышение статуса женщины в обществе, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа.

«В развитии общества огромная роль отводится женщинам, которые одной рукой качают колыбель, а другой – весь мир. В народе говорят: «Мужчины воспитывают сыновей, а женщины – нацию». Брак и семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Этим и подчеркивается важность сегодняшнего форума. Вклад женщин в процветание страны значимый и весомый», - отметил аким области.

Глава региона сообщил, что в Жамбылской области насчитывается 36 629 многодетных матерей, из них 19 212 имеют подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа». В совет деловых женщин, созданный при Палате предпринимателей «Атамекен», входят более 25 женщин, а 33% областного депутатского корпуса составляют женщины.

«Своим примером вы вселяете уверенность в завтрашнем дне», - отметил аким области.

Выступившая председатель республиканского совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, советник Премьер-Министра Республики Казахстан Назипа Шанаи подчеркнула важность мероприятия, отметив, что поддержка материнства и детства, укрепление и развитие семейных ценностей – одно из главных направлений социальной политики государства.

«Именно женщина дарит чудо новой жизни. Казахи говорят: «Птица делает то, что видит в гнезде». Женщине отводится особая роль в деле воспитания будущего поколения», - сказала Назипа Шанаи.

Общественный деятель Асылы Осман подчеркнула, что все самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с матерью.

«Этот форум имеет особое значение. Мы теряем все ценное, которое нам веками передавалось от наших предков: наши традиции, культуру, обычай. И именно женщины могут заполнить этот духовный вакуум. С молоком матери ребенок впитывает все хорошее. Я считаю, что в современном обществе, прежде всего, необходимо уделять приоритетное внимание воспитанию детей в духе национальных традиций», - сказала она.

Государственный и общественный деятель, председатель общественного объединения «Үш байлық» Оразкул Асангазыкызы считает, что необходимо рассказывать и ставить в пример семьи, сохранившие казахские обычаи и традиции.

Далее выступили поэтесса, обладательница Государственной премии Акуштап Бактыгереева, президент Ассоциации деловых женщин и Альянса женских сил Казахстана Раушан Сарсембаева, председатель Ассоциации сельских женщин региона Бурса Сермин Чакалыоглы (Турция), известный этнодизайнер, основатель Дома дизайна «Алтын орда» Ырза Турсынзада, заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульмира Канай, активистка, многодетная мать Алтын Каникар и другие.

Глава региона Бердибек Сапарбаев заверил, что все озвученные предложения будут приняты к сведению. Он вручил грамоту предпринимателю, руководителю ТОО «Арайстроймаркет-2003», построившему центр «Анаға тағзым» Арману Едильбаеву, а также предпринимателю, руководителю ТОО «ТаразСтрой2004», построившему центр настольного тенниса и художественной гимнастики Меирбеку Жунусову.

​Директор центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали зачитала обращение участников республиканского форума. Затем работа продолжилась в формате панельных секций. В завершение форума прошел поэтический вечер «Сіңліге сыр».