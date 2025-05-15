Форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования в Казахстане
В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби проходит масштабный республиканский форум для руководителей дошкольных образовательных организаций «Kids and Innovation: Идея. Даму. Креатив», передает корреспондент агентства Kazinform.
Это событие в сфере образования собрало ведущих экспертов, педагогов и методистов, чтобы представить современные инновационные решения, направленные на повышение качества обучения и развития детей в детских садах. Организаторы форума подготовили насыщенную программу, включающую новейшие методики, цифровые ресурсы и креативные подходы к дошкольному воспитанию.
Инновации в дошкольном образовании: тренды и перспективы
Форум стал площадкой для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере дошкольного образования. Участники мероприятия смогли ознакомиться с лучшими образовательными практиками, интерактивными технологиями и эффективными педагогическими методами. Особый интерес вызвала выставка «Детство в цифровом мире», где были представлены новейшие разработки в области цифровизации обучения, включая робототехнику, VR-технологии и AI-приложения для детей.
— Меня впечатлила идея популяризации робототехники среди дошкольников. Если прививать интерес к этой сфере с ранних лет, в будущем мы сможем воспитать поколение высококвалифицированных специалистов. Робототехника — это не просто тренд, а стратегическое направление для развития нашей страны, — отметил заместитель руководителя управления образования Астаны Серик Адильбаев.
В рамках форума прошли тематические секции, посвященные самым актуальным аспектам современного дошкольного образования:
«Гибкие и адаптивные подходы в обучении: индивидуализация образовательного процесса»
- Как создать персонализированную траекторию развития для каждого ребенка?
- Какие инструменты помогают учитывать особенности восприятия и обучения у дошкольников?
«Роль экспериментальных площадок: внедрение инноваций в детских садах»
- Практические кейсы успешного применения новых методик.
- Как масштабировать эффективные образовательные модели?
«Интерактивное обучение на основе искусственного интеллекта»
- Использование AI-алгоритмов для развития когнитивных навыков.
- Геймификация и цифровые платформы в дошкольном образовании.
Мнение экспертов и участников
В столичных детских садах создают будущее уже сегодня. Новые технологии и инновационные подходы становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Это подтвердил прошедший форум, на котором педагоги и методисты обсудили самые актуальные идеи и методы работы с детьми.
— Современное образование невозможно без интеграции новых технологий. Особенно важно, что столичные детские сады активно внедряют инновации, делая обучение более увлекательным и эффективным. Форум показал, сколько перспективных идей и решений уже реализуется в нашей системе дошкольного воспитания, — подчеркнул депутат столичного маслихата Бауржан Касымбергебаев.
Педагоги и методисты, участвующие в мероприятии, высоко оценили практическую направленность форума. Многие отметили, что полученные знания помогут им усовершенствовать образовательные программы и внедрить современные инструменты в повседневную работу с детьми.
Форум «Kids and Innovation: Идея. Даму. Креатив» подтвердил, что казахстанское дошкольное образование движется в ногу со временем. Внедрение цифровых технологий, робототехники и AI, а также развитие гибких методик обучения открывают новые возможности для воспитания конкурентноспособного поколения.
Организаторы выразили надежду, что подобные мероприятия станут традиционными и будут способствовать дальнейшему прогрессу в сфере образования. Ведь именно вовлечение детей в мир инноваций с ранних лет — залог успешного будущего всей страны.