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    13:23, 15 Май 2025 | GMT +5

    Форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования в Казахстане

    В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби проходит масштабный республиканский форум для руководителей дошкольных образовательных организаций «Kids and Innovation: Идея. Даму. Креатив», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: управление образования города Астаны

    Это событие в сфере образования собрало ведущих экспертов, педагогов и методистов, чтобы представить современные инновационные решения, направленные на повышение качества обучения и развития детей в детских садах. Организаторы форума подготовили насыщенную программу, включающую новейшие методики, цифровые ресурсы и креативные подходы к дошкольному воспитанию.

    Инновации в дошкольном образовании: тренды и перспективы

    Форум стал площадкой для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере дошкольного образования. Участники мероприятия смогли ознакомиться с лучшими образовательными практиками, интерактивными технологиями и эффективными педагогическими методами. Особый интерес вызвала выставка «Детство в цифровом мире», где были представлены новейшие разработки в области цифровизации обучения, включая робототехнику, VR-технологии и AI-приложения для детей.

    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: управление образования города Астаны

    — Меня впечатлила идея популяризации робототехники среди дошкольников. Если прививать интерес к этой сфере с ранних лет, в будущем мы сможем воспитать поколение высококвалифицированных специалистов. Робототехника — это не просто тренд, а стратегическое направление для развития нашей страны, — отметил заместитель руководителя управления образования Астаны Серик Адильбаев.

    В рамках форума прошли тематические секции, посвященные самым актуальным аспектам современного дошкольного образования:

    «Гибкие и адаптивные подходы в обучении: индивидуализация образовательного процесса»

    • Как создать персонализированную траекторию развития для каждого ребенка?
    • Какие инструменты помогают учитывать особенности восприятия и обучения у дошкольников?

    «Роль экспериментальных площадок: внедрение инноваций в детских садах»

    • Практические кейсы успешного применения новых методик.
    • Как масштабировать эффективные образовательные модели?

    «Интерактивное обучение на основе искусственного интеллекта»

    • Использование AI-алгоритмов для развития когнитивных навыков.
    • Геймификация и цифровые платформы в дошкольном образовании.
    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: управление образования города Астаны

    Мнение экспертов и участников

    В столичных детских садах создают будущее уже сегодня. Новые технологии и инновационные подходы становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Это подтвердил прошедший форум, на котором педагоги и методисты обсудили самые актуальные идеи и методы работы с детьми.

    — Современное образование невозможно без интеграции новых технологий. Особенно важно, что столичные детские сады активно внедряют инновации, делая обучение более увлекательным и эффективным. Форум показал, сколько перспективных идей и решений уже реализуется в нашей системе дошкольного воспитания, — подчеркнул депутат столичного маслихата Бауржан Касымбергебаев.

    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: управление образования города Астаны

    Педагоги и методисты, участвующие в мероприятии, высоко оценили практическую направленность форума. Многие отметили, что полученные знания помогут им усовершенствовать образовательные программы и внедрить современные инструменты в повседневную работу с детьми.

    Форум «Kids and Innovation: Идея. Даму. Креатив» подтвердил, что казахстанское дошкольное образование движется в ногу со временем. Внедрение цифровых технологий, робототехники и AI, а также развитие гибких методик обучения открывают новые возможности для воспитания конкурентноспособного поколения.

    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    Организаторы выразили надежду, что подобные мероприятия станут традиционными и будут способствовать дальнейшему прогрессу в сфере образования. Ведь именно вовлечение детей в мир инноваций с ранних лет — залог успешного будущего всей страны.

    Теги:
    Детсады Дети Образование Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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