Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Жас сарбаз» прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 150 воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз» из всех регионов Казахстана боролись за право стать лучшими в номинациях «Вокал», «Фольклор» и «Вокально-инструментальный ансамбль» на фестивале военно-патриотической песни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Перед жюри стояла непростая задача. На их суд было представлено более 50 номеров. Участников фестиваля оценивали по вокальным данным, исполнительскому мастерству, артистизму и эстетике выступления.

«Фестиваль «Жас сарбаз» пользуется огромной любовью среди молодежи. Музыка укрепляет боевой дух воинов, снимает усталость в повседневной деятельности, а в бою заряжает воинов энергией победы. А где победа, там и песня», – сказал на торжественной церемонии награждения заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Первое место в номинации «Вокал» занял Темирлан Батырбек из Западно-Казахстанской области. Второе место – исполнитель из Атырауской области Дастан Бағытжан, третье – трио столичного Военного колледжа «Жас Қыран».

В номинации «Фольклор» победителем стал ансамбль «Ақжелең» из Астаны. Второе место присуждено группе «Домбра» из специализированного лицея «Арыстан». Третье – группе «Ұлытау» из алматинской республиканской школы «Жас улан».

Среди вокально-инструментальных ансамблей лучшим был признан творческий коллектив «Авангард» из специализированного лицея «Арыстан». Второе место занял ВИА «Әуен» из Павлодарской области, третье – ансамбль «Ғасырлар сазы» из Алматинской области.

Приз зрительских симпатий получили Жайна Нұрмахан из Шымкента и Диана Рашитова из регионального командования «Восток». Лучшим исполнителем патриотической песни признана Енлик Байзах из Шымкента, а лучшим исполнителем авторской песни стал Айсултан Мухамадиев из Алматы.

Гран-при присужден воспитаннику военно-патриотического клуба Десантно-штурмовых войск Арсену Самаратбекову из Талдыкоргана, который был признан абсолютно лучшим исполнителем фестиваля.

Фото: gov.kz