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Республиканский фестиваль КВН прошел в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане прошел республиканский фестиваль КВН «Жайдарлы жетісу» на Кубок аима Алматинской области, собравший около 10 тысяч зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ведущим игр веселых и находчивых выступил известный юморист, шоумен Турсынбек Кабатов.
Фестиваль был организован областным управлением по вопросам молодежной политики в городском парке «Жастар» . До начала мероприятия талдыкорганцев своим выступлением порадовал артист казахстанской эстрады - Олжас Абай.
«Побороться за Кубок акима Алматинской области приехали команды из Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Алматы. Главная цель мероприятия - популяризация игр КВН среди молодежи, организация культурного досуга подрастающего поколения», - отметили организаторы.
Единогласным решением жюри победителем фестиваля стала команда «Шу-Чу» из Жамбылской области. Второе место завоевала команда «Қармақшы» из Кызылординской области. Третье место заняла сборная Талдыкоргана. Призерам и участникам фестиваля были вручены денежные призы.
Ранее сообщалось, что на организацию досуга молодежи в Алматинской области было выделено почти 7 миллионов тенге. Развитие игр КВН входило в перечень проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа.
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