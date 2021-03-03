Республиканский дебатный турнир состоялся в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанае состоялся республиканский дебатный турнир, организованный проектным офисом «Sanalyurpaq» при Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынова совместно с департаментом Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир собрал 28 команд из трёх городов Казахстана. Игры проходили в британском парламентском формате, по которому сегодня проводятся чемпионаты Европы и мира.

«Особенностью Кубка является то, что темы для споров были взяты из популярных кинофильмов и литературных произведений. Таким образом, в ходе дебатных раундов участники дискутировали на актуальные вопросы в области политики, экономики, философии и других сфер», отметил президент дебатного клуба «Ахмет Урпактары» Диас Ержанов.

К примеру, в одной из резолюций турнира выпала тематика «институт отставки», где дебатеры поспорили о необходимости несения ответственности первых руководителей госорганов за коррупционные проступки их подчиненных.

«Турнир, организованный в рамках проекта «Sanalyurpaq» направлен на формирование принципов справедливости, честности и добропорядочности», - отметил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Данияр Смагулов.

В ведомстве уверены, что через формат дебатных турниров молодежь будет вовлечена в различные государственные процессы, есть возможность изучать их и вносить свои предложения.

«Это, в свою очередь, позволяет увидеть все рисковые зоны. Следовательно, в дальнейшем они будут готовы столкнуться с этим в реальной жизни, но уже способны их преодолеть»,- добавил Д. Смагулов.

По итогам турнира в командном зачете первое место заняла команда из Нур-Султана в составе Айкенова Даулета и Ерсайына Омирбая.

Победителем «Финала молодых команд» признана сборная Акмолинской области в составе Яценко Анастасии и Оспановой Мируерт.

Лучшим игроком турнира признан студент Костанайского регионального университета им.А.Байтурсынова Нургалиев Диас.