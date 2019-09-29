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Республиканский чемпионат по волейболу среди полицейских прошел в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские стали победителями республиканского чемпионата по волейболу среди департаментов северного региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
Акмолинская область впервые стала спортивной площадкой для соревнований по волейболу республиканского уровня.
«Порядка 50 полицейских в течение двух дней на базе спортивного комплекса «Жаксы 2» города Щучинска демонстрировали свое спортивное мастерство. Состязания на первенство по волейболу среди сотрудников МВД РК собрали 7 сборных команд северного региона из Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей и города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.
Каждая из команд показала высокий уровень профессионального волейбола. В результате длительной и упорной борьбы за первенство победу одержала команда ДП Акмолинской области. Второе место заняла команда из Костанайской области. Бронзовыми призерами турнира стали полицейские Карагандинской области.
В рамках соревнований состоялась церемония награждения жителей региона, внесших большой вклад в развитие спорта. Глава полицейского ведомства региона Берик Билялов поздравил каждую команду, вошедшую в тройку призеров, а также тренерский состав сборных и судейскую коллегию.
«Помимо призовых кубков соревнований, специального кубка акима Акмолинской области удостоилась команда департамента полиции города Нур-Султана, специальный кубок начальника ДП Акмолинской области был вручен волейбольной команде ДП города Караганды, а специальный кубок акима Бурабайского района отправился в Павлодарскую область. По результатам состязаний судейская коллегия выбрала активных игроков чемпионата, которые также были поощрены в номинациях «Лучший блокирующий», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок», - добавили в ведомстве.
В мае 2020 года команда победителей отправится на республиканский этап, где будет разыгран кубок МВД Республики.
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