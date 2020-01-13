Республиканский чемпионат по настольному теннису проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в спорткомплексе «Жастар», стартовал лично-командный чемпионат Республики Казахстан по настольному теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На соревнования приехали 158 мастеров ракетки со всей страны. В течение недели они будут сражаться в национальном первенстве.

Участников чемпионата приветствовал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Этот чемпионат – большое событие для Караганды. Карагандинская школа настольного тенниса ставится своими результатами. Карагандинцы любят этот вид спорта. Здесь выросло не одно поколение успешных спортсменов. И сейчас воспитываются новые таланты. В этом году в Караганде начнётся строительство центра настольного тенниса, его открытие планируется к осени», - сказал глава региона на церемонии открытия соревнований.









Республиканский чемпионат будет проходить по семи видам программы: среди мужчин и женщин - командные, личные, парные, а также смешанная парная категория.

Карагандинская школа настольного тенниса является одной из лучших в стране, отмечают организаторы. Её воспитанники создают серьёзную конкуренцию мастерам малой ракетки из других областей. Костяк женской национальной сборной много лет составляют карагандинки.

На этом чемпионате карагандинскую сборную представляют 20 спортсменов.

«Мы рады, что Караганде доверили проведение этих соревнований. Мы представляем все разряды. Задача – защитить наш титул лучших. По крайней мере, женская команда настроена только на победу. У нас сильная школа, развитию настольного тенниса оказывается поддержка. После республиканского чемпионата мне предстоят поездки на открытые чемпионаты в Испанию и Португалию, где буду защищать честь страны», - поделилась 19-летняя мастер спорта РК Зауреш Акашева, член национальной сборной страны, многократная чемпионка Казахстана.













В составе областной сборной выступает 12-летний Алан Курмангалиев. Карагандинец стал сенсацией минувшего сезона и вошёл в историю казахстанского настольного тенниса как самый юный мастер спорта Международная федерация ITTF по итогам континентального, мирового турниров Hopes Week назвала Алана Курмангалиева лучшим юным теннисистом 2019 года.

По словам Алана, он пришёл в настольный теннис в 7 лет по совету родителей. Цель юного спортсмена – занять пьедестал ведущих мировых чемпионатов.

Главный судья соревнований: заслуженный тренер РК, судья высшей национальной категории Эльмира Алиева.

По результатам чемпионата определятся сильнейшие спортсмены, которые в будущем смогут войти в национальную сборную. Имена победителей станут известны 18 января.