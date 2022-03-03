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Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области

3 Марта 2022 01:37
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Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял участие в церемонии открытия республиканского чемпионата по дзюдо среди молодежи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На открытии чемпионата также приняли участие генеральный секретарь федерации дзюдо Республики Казахстан Асхат Житкеев, президент Мангистауской областной федерации по дзюдо Асылбек Жолдыбаев. В областном центре Актау 2-5 марта состоится чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи 2002-2004 г. р.. Это отборочные соревнования для участия в чемпионате Азии и мира. В первенстве страны примут участие более 450 мастеров татами из 14 областей Казахстана и городов Шымкент, Алматы, Нур-Султан. В соревновании честь Мангистауской области будут защищать 25 спортсменов. Из них 18 юношей и 7 девушек.

На торжественном мероприятии глава региона Нурлан Ногаев поздравил с открытием чемпионата, пожелав удачи участникам.

«Для нас является высокой честью и большой ответственностью тот факт, что именно в Мангистау будут подведены итоги республиканских состязаний целеустремленных молодых спортсменов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет спорту особое внимание. В каждом своем послании Президент ставит конкретные задачи по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, так как наши молодые спортсмены - это будущие чемпионы и гордость нашей страны. Искренне желаю всем спортсменам успехов в достижении новых высот», - сказал Нурлан Ногаев.

По итогам сегодняшних соревнований среди юношей в весовой категории 60 кг I место занял Жанарыс Рахметкали из Актюбинской области, II место получил Нурсултан Жубатхан из Мангистауской области, III место - Нурадиль Алжан из Костанайской области.

Среди девушек в весовой категории 48 кг I место заняла Нурайым Сарсенбек из Карагандинской области, II место - Жанерке Аскарова из Кызылординской области, III место - Аяна Дуйсенбай из Атырауской области.

Итоги республиканского чемпионата по дзюдо, стартовавшего 2 марта, будут подведены 5 марта.

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#Спорт   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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