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    16:16, 23 Март 2022 | GMT +6

    Республиканский чемпионат по дзюдо среди юниоров проходит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном спорткомплексе АSPAN проводится республиканский чемпионат по дзюдо среди юных спортсменов. Участие в турнире принимают 389 юношей и 308 девушек из 14 областей страны, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    За звания чемпионов борются юные дзюдоисты 2005-2006 годов рождения в индивидуальном турнире. Судейская коллегия определила лучших спортсменов среди юношей в весовой категории 50-55 кг. Девушки сразились на татами за призовые места в весовых категориях 40-44-48 кг.

    24 марта пройдут командные бои. В каждом регионе команда представлена в 16 весовых категориях.

    Традиционное республиканское первенство среди юниоров проводится для популяризации дзюдо и считается трамплином, ведущим в большой спорт.

    Напомним, что всего в турнире принимают участие 697 перспективных спортсменов. Победители и призеры чемпионата Казахстана будут отобраны в национальную сборную и отправятся на чемпионаты Азии и мира.

    Ранее сообщалось, что Нур-Султан примет юниорский чемпионат Казахстана по дзюдо.





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