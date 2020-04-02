Республиканский бюджет секвестирован на 0,5 трлн тенге – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При уточнении республиканского бюджета произведено секвестирование на 500 млрд тенге. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на телеканале «Хабар 24» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были срезаны неприоритетные бюджетные инвестиционные проекты, а также текущие расходы. К примеру, хотелось бы отметить, что строительство Олимпийской деревни было секвестировано 13 млрд тенге. То есть такие проекты, которые на сегодняшний день можно профинансировать уже в последующие годы, когда экономика улучшится. Во-вторых, также были оптимизированы расходы в части неприоритетных направлений. Скажем так, были срезаны всякие форумы, завышенная дорогостоящая покупка мебели была. Эти меры, которые я озвучил, 500 млрд тенге, были секвестированы в текущем бюджете, то есть в проекте бюджета», – сказал Б. Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе брифинга вице-министр сообщил о том, что общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит дополнительно 5,9 трлн тенге.