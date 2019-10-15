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Республиканский айтыс пройдет в столице

15 Октября 2019 13:15
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Республиканский айтыс пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» при поддержке акимата города Нур-Султан и партии «Nur Otan» пройдет республиканский айтыс акынов «Береке бірлігіңде, Елім», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elorda.info.

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В айтысе, который состоится в концертном зале «Астана» 19 октября в 15.00, примут участие: Еркебулан Кайназар, Аспанбек Шугатаев, Жансая Мусина, Серикзат Дуйсенгазы, Шалкарбай Избасаров, Калижан Білдашев, Канат Мырзахан, Сырым Ауезхан, Талгат Мыки, Кажымукан Абзалов, Даурен Ыскак, Бекзат Аскаров, Абай Жолмаганбет, Сулужан Тауболды, Дархан Абдиманап, Бек Шымат. Ярмарку стихов проводит Ерман.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Рухани жаңғыру,
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