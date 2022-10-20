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Республиканский айтыс акынов прошел в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Октября 2022, 03:42
Республиканский айтыс акынов прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау во Дворце культуры имени Курмангазы прошел республиканский айтыс акынов «Егемендігім - ерен елдігім», приуроченный ко Дню Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В айтысе приняли участие 16 акынов из Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской областей и Астаны.
«Республиканский айтыс акынов играет значимую роль в культурной жизни страны. Он проводится в честь знаменательного праздника - Дня Республики. Уверен, что сегодняшнее состязание пройдет на высшем уровне. Желаю удачи айтыскерам, которые активно пропагандируют исконно казахское искусство», - сказал, приветствуя участников заместитель акима области Жасулан Бисембиев.
Акыны затронули темы, касающиеся самого Дня Республики, независимости нашей страны, единства, подняли вопросы экологии Атырау, тему дорог.
Главный приз айтыса завоевал Айбек Калиев (Костанайская область). Победителю вручен денежный приз в размере 1 млн 500 тысяч тенге. І место занял Серикбол Панабердиев (Атырауская область). Призовой фонд составляет 1 млн тенге. ІІ место с призом в 700 тысяч тенге досталось Нурболату Нугманову (Атырауская область) и Серику Куангану (Восточно-Казахстанская область). ІІІ место с призом 500 тысяч тенге занял Рустем Кайыртаевич (Абайская область), Сырымбек Сарсенбаев (Атырауская область) и Батыржан Кадирбай (Атырауская область).

Специальный приз получили Жулдыз Кожабекова (Актюбинская область) и Жансая Мусина (Западно-Казахстанская область). Призовой фонд - 400 тысяч тенге.
Поощрительные премии (300 тысяч тенге) и благодарственные письма вручены Унербеку Даулекенову (Атырауская область), Аспанбеку Шугатаеву (Павлодарская область), Алшынбеку Мукангалиеву (Атырауская область), Нурбейбиту Нугманову (Атырауская область), Әмірану Амирову (Кызылординская область), Дидару Аббасу (Жамбылская область) и Олжасу Отару (Астана).


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