Республиканские учения спасательных служб «Қыс-2019» начались в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стартовали республиканские командно-штабные учения «Қыс-2019». Их цель - подготовить спасателей, военных и врачей службы медицины катастроф к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций зимой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.
Подобные учения ежегодно проходят во всех городах страны. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Караганде.
Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут два дня подряд.
Учения начались с выставки спасательной техники. Здесь представили пожарные машины, вездеходы на гусеничном ходу, автомобили с высокой проходимостью для эвакуации людей из снежных заносов, палаточный лагерь с пунктом обогрева, полевую «столовую» и пункт связи.
Готовность техники к зиме проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он поинтересовался, достаточно ли спецмашин в распоряжении спасательных служб региона и с какими проблемами сталкиваются сотрудники ДЧС области.
Сейчас в распоряжении департамента около 400 машин, докупить необходимо еще около 300 единиц техники. Деньги на это ежегодно выделяются из государственного бюджета. Своими основными проблемами спасатели назвали низкие заработные платы и большую текучку кадров.
- Я думаю, мы можем провести переговоры с ЖилСтройСберБанком относительно ипотеки для сотрудников департамента под низкий процент. В больших городах эта система вполне может работать, учитывая, что с января 2020 года спасателям увеличат зарплаты. В маленьких городах можно восстановить бесхозные разрушенные дома и сделать там ведомственные квартиры. Мы сейчас так работаем с врачами. Это поможет решить вопросы текучки и дефицита кадров, - сказал Женис Касымбек.
После смотра техники спасатели отправились на ТЭЦ-3, где отработали алгоритм действий при ликвидации ЧС на станции.
Завтра, во второй день учений, спасатели будут тренироваться на Фёдоровском водохранилище - по сценарию им будет нужно спасти и эвакуировать людей. Затем в районе аэропорта «Сарыарка» пройдет тактико-специальное учение по работе при снежных заносах, ДТП, оказанию помощи пострадавшим на дороге и проведению поисковых работ.
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