Республиканские учения «Көктем» начались в Павлодарской области
Он рассказал о стартовавших в Павлодарской области республиканских командно-штабных учениях «Көктем». Они в этом году проходят без массового скопления людей, построения личного состава и сбора техники.
- Главная цель этих учений – минимизировать последствия от паводка вод на участках, подверженных подтоплению, - сказал Ибрагим Кульшимбаев. - В целом, в регионе отмечается готовность к паводковому периоду. Однако местным исполнительным органам и областному департаменту по ЧС необходимо активизировать информационно-профилактическую работу о правилах поведения жителей в весенне-паводковый период. В то же время дорожные службы должны тщательно отслеживать ситуацию на трассах, а коммунальным службам необходимо усилить работу по вывозу снега из населенных пунктов.
По данным регионального департамента по ЧС, из городов и сел Павлодарской области на сегодня вывезли более 630 тысяч тонн снега. В рамках республиканских учений спасатели выйдут на очистку от снега в селе Кенжеколь. В других городах и районах они помогут в уборке от снежной массы более 200 придомовых территорий. Спасатели также примут участие в подготовке водопропускных труб и усилении защитных дамб.
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил необходимость объективной оценки рисков и поручил, чтобы в паводковый период все оперативные и коммунальные службы, а также объекты стратегического значения работали в круглосуточном режиме.
- Зима еще не отступает, прогнозы на ближайшее время неоднозначные, - подчеркнул глава региона. - Не упрощая ситуацию, необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы те или иные населенные пункты не оказались отрезанными от остальной области. Необходима не демонстрация наших сил, а реальная подготовка на случай паводка.
Республиканские командно-штабные учения «Көктем» в Павлодарской области пройдут 4 и 5 марта. Всего в них задействуют почти 1,5 тысячи человек и более 600 единиц техники.
Фото Валерия Бугаева