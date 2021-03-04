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    16:25, 04 Март 2021 | GMT +6

    Республиканские учения «Көктем» начались в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Готовность к паводкам в Павлодарской области обсудили с руководством МЧС РК. В рабочем совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям принял участие первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Он рассказал о стартовавших в Павлодарской области республиканских командно-штабных учениях «Көктем». Они в этом году проходят без массового скопления людей, построения личного состава и сбора техники.

    - Главная цель этих учений – минимизировать последствия от паводка вод на участках, подверженных подтоплению, - сказал Ибрагим Кульшимбаев. - В целом, в регионе отмечается готовность к паводковому периоду. Однако местным исполнительным органам и областному департаменту по ЧС необходимо активизировать информационно-профилактическую работу о правилах поведения жителей в весенне-паводковый период. В то же время дорожные службы должны тщательно отслеживать ситуацию на трассах, а коммунальным службам необходимо усилить работу по вывозу снега из населенных пунктов.

    По данным регионального департамента по ЧС, из городов и сел Павлодарской области на сегодня вывезли более 630 тысяч тонн снега. В рамках республиканских учений спасатели выйдут на очистку от снега в селе Кенжеколь. В других городах и районах они помогут в уборке от снежной массы более 200 придомовых территорий. Спасатели также примут участие в подготовке водопропускных труб и усилении защитных дамб.

    Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил необходимость объективной оценки рисков и поручил, чтобы в паводковый период все оперативные и коммунальные службы, а также объекты стратегического значения работали в круглосуточном режиме.

    - Зима еще не отступает, прогнозы на ближайшее время неоднозначные, - подчеркнул глава региона. - Не упрощая ситуацию, необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы те или иные населенные пункты не оказались отрезанными от остальной области. Необходима не демонстрация наших сил, а реальная подготовка на случай паводка.

    Республиканские командно-штабные учения «Көктем» в Павлодарской области пройдут 4 и 5 марта. Всего в них задействуют почти 1,5 тысячи человек и более 600 единиц техники.

    Фото Валерия Бугаева


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Павлодарская область
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