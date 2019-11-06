Республиканские учения экстренных служб завершились в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области 5-6 ноября прошли республиканские командно-штабные учения служб экстренного реагирования «Қыс-2019», передает МИА «Казинформ».Спасатели со всей области отработали навыки вызволения пострадавших из снежных заносов, также показали свое мастерство и сотрудники специальных служб, сообщает региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Согласно замыслу учений , коммунальные службы устраняли порыв теплотрассы в одной из школ Зерендинского района, где произошел взрыв в котельной и пострадали два человека. Огнеборцы тушили пожар, врачи оказывали первую помощь. Позже спасатели пришли на помощь рыбакам, которые провалились под тонкий лед. Пострадавших спасли, оказали им первую помощь и отвезли в пункт обогрева. В городе Кокшетау спасатели и экстренные службы отработали спасение людей при дорожно-транспортном происшествии с розливом сильно-действующего ядовитого вещества - хлора.





«Сегодня мы проверили государственную систему гражданской защиты на готовность к ликвидации последствий ЧС зимнего периода. На учениях от Акмолинской области принимали участие 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Основные поставленные задачи и практические мероприятия выполнены, нарушений техники безопасности, травмирования участников и несчастных случаев не допущено», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

Заместитель акима Акмолинской области Галимжан Абдыкаликов подвел итоги учений, отметив готовность служб экстренного реагирования к предстоящему зимнему периоду.

Сегодня в области объекты жизнеобеспечения готовы к зимнему периоду. Отопительный сезон проходит в штатном режиме, имеется необходимый нормативный запас топлива. Своевременно определены опасные участки, подверженные снежным заносам автомобильных дорог, на которых действуют 239 пунктов обогрева. Для обеспечения бесперебойного движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях задействованы 25 дорожных организаций и более900 единиц специальной техники. Заготовлены запасы противогололедных материалов, подготовлены снегозадерживающие устройства.