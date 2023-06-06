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    20:24, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Республиканские соревнования по скачкам прошли в Астане

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ипподроме «Казанат» в Астане состоялись республиканские соревнования, приуроченные ко Дню государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие президент федерации национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны Ерлан Каналимов, президент Казахской ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов и заместитель акима столицы Есет Байкен.

    Общий призовой фонд конкурса, организованного Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны при поддержке акимата столицы, составил 20 миллионов тенге.


    Около 100 наездников из всех областей и городов страны собрались в Астане, чтобы принять участие в соревнованиях по видам «Кунан», «Жорга», «Топ» и «Аламан».

    «На конкурс мы привезли четыре лошади из Восточно-Казахстанской области. На первой кунан байге наш скакун оказался лучшим. К сожалению, я не смог добраться до финиша, не выдержав палящего солнца. В дальнейшем мы с моим тулпаром будем усиливать свою подготовку и обязательно займем призовое место», - отметил участник скачек Жан Коканбаев.


    Итоги соревнований:
    Кунан байге:
    7 километров.
    1 место: Султан Торехан (ВКО) - 2 млн тенге;
    2 место: Дарын Сактабек (Караганда) - 1 млн тенге;
    3 место: Мейир Нурболатов (Астана) — 500 тысяч тенге.

    Жорга байге:
    7 километров.
    1 место: Чубак Жайлаубеков (Астана) - 2 млн тенге;
    2 место: Шабдан Алмазбекулы (ВКО) - 1 млн тенге;
    3 место: Аскарбек Женисев (Алматинская область) — 600 тысяч тенге.

    Топ байге:
    12 километров:
    1 место: Бекзат Дильдахан (Алматинская область) - 2 млн 200 тыс. тенге;
    2 место: Абдыкал Асланбек (Астана) - 1 млн 300 тыс. тенге;
    3 место: Рымхан Нуртлеу (Астана) - 900 тыс. тенге.

    Аламан байге:
    18 километров:
    1 место: Абдыкал Асланбек (Астана) - 4 млн тенге;
    2 место: Ансар Арыстанбек (Жамбылская область) - 2,5 млн тенге;
    3 место: Бекзат Дильдахан (Алматинская область) - 1,5 млн тенге.


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