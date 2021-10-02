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    18:06, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Республиканские соревнования по поиску наркотиков прошли в Кинологическом центре АФМ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19-е Республиканские соревнования по поиску наркотических средств прошли в Кинологическом центре Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В соревнованиях приняли участие 10 кинологических команд (кинолог + собака) из территориальных подразделений Агентства.

    В течение четырех дней офицеры-кинологи со своими четвероногими питомцами показали профессиональное мастерство работы на различных объектах досмотра.

    По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:

    I место занял офицер-кинолог территориального департамента по Туркестанской области – Мырзабек Юсупов со служебно-розыскной собакой по кличке «Нарни»;

    II место занял главный специалист - кинолог Кинологического центра – Каирболат Шукурбаев со служебно-розыскной собакой по кличке «Сенім»;

    III место офицер-кинолог территориального департамента по Восточно-Казахстанской области – Ернур Кабдылгазиев со служебно-розыскной собакой по кличке «Тұйғын».






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