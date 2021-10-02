Республиканские соревнования по поиску наркотиков прошли в Кинологическом центре АФМ
В соревнованиях приняли участие 10 кинологических команд (кинолог + собака) из территориальных подразделений Агентства.
В течение четырех дней офицеры-кинологи со своими четвероногими питомцами показали профессиональное мастерство работы на различных объектах досмотра.
По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:
I место занял офицер-кинолог территориального департамента по Туркестанской области – Мырзабек Юсупов со служебно-розыскной собакой по кличке «Нарни»;
II место занял главный специалист - кинолог Кинологического центра – Каирболат Шукурбаев со служебно-розыскной собакой по кличке «Сенім»;
III место офицер-кинолог территориального департамента по Восточно-Казахстанской области – Ернур Кабдылгазиев со служебно-розыскной собакой по кличке «Тұйғын».