Республиканские соревнования по поиску наркотиков прошли в Кинологическом центре АФМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19-е Республиканские соревнования по поиску наркотических средств прошли в Кинологическом центре Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В соревнованиях приняли участие 10 кинологических команд (кинолог + собака) из территориальных подразделений Агентства.

В течение четырех дней офицеры-кинологи со своими четвероногими питомцами показали профессиональное мастерство работы на различных объектах досмотра.

По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:

I место занял офицер-кинолог территориального департамента по Туркестанской области – Мырзабек Юсупов со служебно-розыскной собакой по кличке «Нарни»;

II место занял главный специалист - кинолог Кинологического центра – Каирболат Шукурбаев со служебно-розыскной собакой по кличке «Сенім»;

III место офицер-кинолог территориального департамента по Восточно-Казахстанской области – Ернур Кабдылгазиев со служебно-розыскной собакой по кличке «Тұйғын».











