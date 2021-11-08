Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2021» проведут спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В преддверии зимы на Востоке Казахстана спасатели проведут масштабные учения по ликвидации ЧС зимнего периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Данный регион выбран для места проведения неслучайно, здесь достаточно суровая зима с низкими температурами воздуха, метелями и сходами лавин. Только за прошлый зимний период при заносах с трасс спасено 249 человек, объявлено 55 штормовых предупреждений, произведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков.

Подобные учения ежегодно проходят на всей территории страны. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Усть-Каменогорске.

Республиканские командно-штабные учения пройдут в течение двух дней. Запланирована отработка сразу нескольких чрезвычайных ситуаций: оказание помощи потерявшимся в зимней степи пастухам, деблокирование пострадавшего из автомобиля и ликвидация пожара на транспортном средстве при крупном ДТП, эвакуация населения, оказавшегося в снежном заносе, аварийно-спасательные работы по извлечению автомобиля, провалившегося под лед и устранение аварии на магистральном трубопроводе. На учениях задействуют вертолет «МИ-171» для проведения спасательной операции терпящим бедствие на воде рыбакам.

Руководит учениями вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков. Он проверит готовность спасателей и местных, центральных исполнительных органов к реагированию на экстренные ситуации, возникающие в условиях суровой зимы.

На сегодняшний день в Департаменте по ЧС ВКО для оказания помощи при ЧС в зимний период подготовлено 170 единиц техники и 241 человек личного состава, со стороны местных исполнительных органов 897 единиц техники и 1227 человек.

«Эти учения ежегодно проходят в Казахстане, с каждым разом возрастает их сложность и масштаб. Такая необходимость возникла в связи с тенденцией роста происшествий, аварий и ЧС в зимний период. Наша главная задача повысить уровень служб государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС, совершенствовать слаженность в работе в условиях нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения», – прокомментировал вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков.

По итогам учений будут определены дальнейшие задачи для органов управления и сил гражданской защиты по ликвидации зимних чрезвычайных ситуаций.