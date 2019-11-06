Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2019» начались в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2019» стартовали в Караганде. Их цель – подготовить спасателей, военных и врачей службы медицины катастроф к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций зимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подобные учения ежегодно проходят во всех городах страны. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Караганде.

Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут 2 дня подряд.

Учения начались с выставки спасательной техники. Здесь представили пожарные машины, вездеходы на гусеничном ходу, автомобили с высокой проходимостью для эвакуации людей из снежных заносов, палаточный лагерь с пунктом обогрева, полевую «столовую» и пункт связи.

Готовность техники к зиме проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он поинтересовался, достаточно ли спецмашин в распоряжении спасательных служб региона, и с каким проблемами сталкиваются сотрудники ДЧС области.

Сейчас в распоряжении департамента около 400 машин, докупить необходимо еще около 300 единиц техники. Деньги на это ежегодно выделяются из государственного бюджета. Своими основными проблемами спасатели назвали низкие заработные платы и большую текучку кадров.

«Я думаю, мы можем провести переговоры с «Жилстройсбербанком» относительно ипотеки для сотрудников департамента под низкий процент. В больших городах это система вполне может работать, учитывая, что с января 2020 году спасателям увеличат зарплаты. В маленьких городах можно восстановить бесхозные разрушенные дома и сделать там ведомственные квартиры, мы сейчас так работаем с врачами. Это поможет решить вопросы текучки и дефицита кадров», - сказал Женис Касымбек.

После осмотра техники спасатели отправились на ТЭЦ-3, где отработали алгоритм действий при ликвидации ЧС на станции.

Завтра, во второй день учений, спасатели будут тренироваться на Федоровском водохранилище - по сценарию им нужно будет спасти и эвакуировать людей. Затем в районе аэропорта «Сарыарка» пройдут тактико-специальное учение по работе при снежных заносах, ДТП, оказанию помощи пострадавшим на дороге и проведению поисковых работ.