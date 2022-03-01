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Республиканские командно-штабные учения «Көктем - 2022» пройдут в Акмолинской области

1 Марта 2022 19:53
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Республиканские командно-штабные учения «Көктем - 2022» пройдут в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - С 3 по 4 марта 2022 года в Аршалынском районе Акмолинской области пройдут республиканские командно-штабные учения «Көктем - 2022» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода 2022 года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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Согласно замыслу, в текущем году, учение проводится в формате единой комплексной задачи по проведению повсеместных противопаводковых мероприятий, в том числе по вывозу снега из населенных пунктов и наледи с крыш зданий и сооружений, а также придомовых участков, особенно социально уязвимых слоев населения; очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений мостов автомобильных и железнодорожных дорог к пропуску ледохода и паводковых вод; укреплению защитных дамб, плотин и насыпных сооружений; проверке готовности мест временного размещения пострадавшего населения (эвакуационных пунктов).

В ходе учения будут отработаны теоретические и практические действия по приведению сил и средств гражданской защиты в готовность и принятию решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Принятые предупредительные меры позволят минимизировать последствия и снизить ущербы от паводковых вод в весенний период текущего года.


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#Учения   #Акмолинская область   #Регионы   #МЧС  
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