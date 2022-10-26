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Республиканские автотрассы перевели на зимние условия содержания в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Октября 2022, 13:00
Республиканские автотрассы перевели на зимние условия содержания в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане автодороги республиканского значения переведены на зимние условия содержания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«Республиканские трассы переведены на зимнее содержание. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период национальным оператором автодорог республиканского значения подготовлено необходимое количество спецтехники, 400 производственных баз и складов, 125 обогревательных пунктов. Продолжается заготовка противогололедных материалов, а именно — 120 тыс.м3 песка и отсева, 23 тыс. тонн соли, 1200 тонн химреагентов и др. Определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тыс. км снегозаносимых участков, за которыми ведется особый контроль в период зимнего содержания», - сообщили в «ҚазАвтоЖол».


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