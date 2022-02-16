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Республиканские автодороги готовят к весеннему паводку в Казахстане

16 Февраля 2022 17:18
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Республиканские автодороги готовят к весеннему паводку в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началась подготовка республиканских автодорог к паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Как сообщили в ведомстве, для предотвращения затопления и размыва республиканских автотрасс утвержден План противопаводковых мероприятий. Кроме того, из числа представителей дорожных служб созданы комиссии на центральном и региональном уровнях.

В рамках плана на контроль взяты 482 потенциально опасных участка дорог, 59 мостов и 739 водопропускных труб.

«За объектами закреплены 883 единицы дорожно-эксплуатационной техники, организовано круглосуточное дежурство, проводится ежедневное патрулирование дорог и дорожных сооружений. Одновременно начата работа по очистке от снега отверстий водопропускных труб и русел подмостовых зон», - говорится в сообщении.


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#Дороги   #МИИР РК  
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