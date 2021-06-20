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    22:39, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Республиканская велогонка «Олимпийские надежды – 2021» проходит в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проходит XXXIII республиканская многодневная велогонка «Олимпийские надежды – 2021», посвящённая 30-летию независимости Казахстана. Три этапа велогонки развернулись на улицах восстанавливаемого посёлка РТИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении 33 лет в Сарани встречаются юные спортсмены из всех регионов страны. Соревнования «Олимпийские надежды» стали стартовой площадкой для многих начинающих велосипедистов Казахстана, которые в последующем добивались больших спортивных успехов.

    Отметим, что гонки «Олимпийские надежды – 2021» проводятся с соблюдением всех санитарных норм и требований, без помпезного открытия и зрителей. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 первенство не состоялось.

    «Наш город в 33-й раз встречает юных и подающих надежды спортсменов. За годы независимости наши спортсмены не раз побеждали и поднимали знамя Казахстана на различных соревнованиях, в том числе международных. Я уверен, что у участников нынешней велогонки всё ещё впереди. Они являются большим примером для подражания и развивают экокультуру, поскольку сам велосипед – это экологичный вид транспорта», – отметил аким города Сарани Ержан Темирханов.

    В этом году велогонка проводится среди юношей 2007–2008 годов рождения. Она стартовала 13 июня и продлится до 19 июня. В программе соревнований: индивидуальные гонки (4 и 15 км), групповые (30 и 40 км) и такой вид, как критериум (30 км), где движение происходит по кругу, результат прохождения каждого из них приносит очки.


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