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Республиканская штабная тренировка «Қыс-2020» проводится в Казахстане

5 Ноября 2020 10:08
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Республиканская штабная тренировка «Қыс-2020» проводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 5 по 6 ноября 2020 года в стране проводится Республиканская штабная тренировка «Қыс-2020» на тему «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

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Тренировка проводится с целью повышения уровня готовности и способности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода, проверки готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.

Штаб руководства тренировкой размещается в Ситуационном зале Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК (город Нур-Султан).

В рамках тренировки «Қыс-2020» по всей республике с соблюдением усиленного санитарно-противоэпидемического и санитарно-дезинфекционного режима с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты будут проведены тактико-специальные учения по отработке действий по ликвидации ЧС.


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#Общество   #МЧС  
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