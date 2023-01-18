Республиканская ономастическая комиссия одобрила название нового района столицы - Нура

18 Января 2023, 13:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканская ономастическая комиссия одобрила название нового района столицы - Нура, а также предложения по переименованию ряда улиц и площадей города. Об этом стало известно на заседании комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании республиканской ономастической комиссии был рассмотрен вопрос по присвоению названия новому району и улицам города Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области. Республиканская ономастическая комиссия единогласно приняла положительное заключение по данному вопросу. Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от государственных органов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному Дому культуры имя поэта Майкота Сандыбайулы.

Также в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название Нұра, также по переименованию ряда улиц и площадей города. То есть, ономастическая комиссия одобрила появление площади ООН, проспекта аль-Фараби, улиц Гейдара Алиева, отважного пожарного Аскара Забикулина, Аскена Набиева, Сырбая Мауленова, Маншук Маметовой, Шапык Шукиной, Санжара Асфендиярова, Бердибека Сокпакбаева, Бейбарыса Султана, Магжана Жумабаева, Карамерген.

Стоит отметить, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.

«Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит проделать много работы в области ономастики. Мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки», - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.

Фото: gov.kz











