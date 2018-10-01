Республиканская кампания по финансовой грамотности стартовала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международного финансового центра «Астана» в рамках международной недели инвесторов (World Investor Week-2018) реализует программу инвестиционной грамотности в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и при поддержке регистратора Международного финансового центра «Астана» - AFSA. Данная инициатива включает серию информационных сессий на базе семи университетов.

В рамках международной недели инвесторов в Астане уже прошел дебатный турнир среди молодежи.

Республиканская кампания по финансовой грамотности «Financial Literacy Roadshow» в регионах стартовала в Алматы. Эксперты МФЦА рассказали студентам алматинских вузов об основных направлениях деятельности финансового центра, а также о программах стажировки.

«В двух словах, МФЦА - это отдельная юрисдикция, которая была создана для привлечения инвестиций в регион. Это место где все работает на базе английского права, где рабочим языком является английский язык, где внедряются передовые практики. У нас свои акты, закон о компаниях. Основными направлениями развития МФЦА являются: рынок капитала, asset management, private bankink, Islamic finance и FinTech», - рассказал в ходе лекции для студентов в университете KIMEP управляющий директор АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» Ернур Рысмагамбетов.





Также он отметил, что кроме того, что МФЦА создал свой суд, арбитражный центр и регулятора, который регулирует все финансовые операции на территории международного центра, работает «единое окно» для оказания всех госуслуг для иностранцев. Есть также МФЦА, где планируется переобучить и обустроить 2 тысячи специалистов в компании приходящие в МФЦА, на сегодня переподготовлено порядка 500 специалистов.





«Мы хотим построить систему, которая само по себе выпускает высококвалифицированные кадры уже из университетов. Мы посетили 8 университетов и хотим с ними совместно запускать определенные майнеры, курсы или магистерские программы. С каждым университетом определяем точки взаимодействия и хотим, чтобы международные программы внедрялись в университеты. Кроме того, мы являемся спонсорами многих турниров для студентов», - добавил Ернур Рысмагамбетов.







Помимо основной повестки в Алматы была презентована программа стажировок для студентов 3-4 курсов «Be-A-Star» на базе администрации и органов МФЦА.

«МФЦА давно ждали в Алматы, а площадка World Investor Week - это отличная возможность в партнерстве с IOSCO, выступить с такой важной инициативой, как повышение инвестиционной грамотности», - подчеркнул Ернур Рысмагамбетов.

По озвученным им данным, в МФЦА зарегистрировано порядка 80 компаний, до конца года ожидается их увеличений до 100-120. К следующему году ожидается, что количество компаний составит 200-250.



