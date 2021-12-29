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Республиканская благотворительная акция «Елбасы жылуы» стартовала в Нур-Султане

29 Декабря 2021 15:27
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Республиканская благотворительная акция «Елбасы жылуы» стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года Фонд Нурсултана Назарбаева совместно с Гуманитарным фондом «Дегдар» при поддержке столичного акимата проводят в городе благотворительную акцию «Елбасы жылуы». Так, соцподдержка оказывается незащищенным слоям населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Помощь в рамках благотворительной акции оказывается малообеспеченным, многодетным семьям, а также воспитывающим детей с особыми потребностями. Так, в столице сформировано и развезено более 100 продуктовых наборов.

Продовольственная помощь состоит из товаров первой необходимости общим весом до 120 кг, в том числе из муки, картофеля, фруктов, риса, гречки, чая, сахара, подсолнечного масла и сладостей к Новому году.

Составление списков нуждающихся и адресная помощь осуществляется Фондом Нурсултана Назарбаева и Гуманитарным фондом «Дегдар» в партнёрстве с акиматом столицы и волонтёрским движением LIDER KZ, представленным во всех регионах Казахстана.

«Акция «Елбасы жылуы», проводимая в преддверии Нового года, нацелена поддержать уязвимые слои населения, особенно в период семейного праздника, когда вся семья под бой курантов собирается за праздничным столом. Мы поздравляем казахстанцев с Наступающим Новым годом и призываем всех соотечественников творить добро, поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи», – отметила директор Гуманитарного фонда «Дегдар», Лаура Ахметова.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Акимат   #Общество   #Новый год  
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