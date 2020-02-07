Республиканская акция «Народный юрист» прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Для повышения правовой грамотности населения и формирования антикоррупционной культуры в обществе Антикоррупционной службой Актюбинской области организована акция «Народный юрист» по оказанию бесплатной юридической помощи в городе Актобе и 12 районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы».

Акцию поддержали профессиональные юристы и адвокаты области, а также представители государственных и правоохранительных органов.

На базе сервисного центра «ANTIKOR ORTALYGY» с 16:00 до 18:00 часов граждане обращались с самыми разными проблемами. Среди частых вопросов были земельные отношения, налоговые отчисления, социальная защита, исполнение судебных актов, пенсионные отчисления, бракоразводные процессы, раздел имущества и многое другое.

«Профессия юриста во всем мире считается наиболее уважаемой и востребованной в обществе. Мы живем в правовом государстве, и каждый гражданин должен знать свои права и уметь их отстаивать. Сегодня каждый имеет возможность получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно. Наш долг - служение народу, а значит, наша задача - приложить все усилия, чтобы граждане получили всю необходимую информацию, дать правильное направление для дальнейшего решения их вопросов и проблем», - отметил Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Галымбек Досанов.

Всего в ходе акции «Народный юрист» квалифицированную консультацию получили около более 100 актюбинцев.