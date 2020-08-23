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Республиканская акция «Безопасная школьная среда» проходит в Семее

23 Августа 2020 17:20
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Республиканская акция «Безопасная школьная среда» проходит в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее проходит республиканская акция «Безопасная школьная среда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В ведомстве отметили, что создание безопасной образовательной среды, вопрос обеспечения безопасности детей от противоправных действий в отношении детей и среди детей становятся особенно актуальными.

Поэтому акция должна стать напоминанием детям, родителям и обществу о правилах безопасности дома, в обществе, зданиях и организациях образования и на их территории.
«Сегодня безопасность детей, обусловленная своевременной профилактикой чрезвычайных происшествий, - задача, имеющая первостепенное значение», - пояснили в пресс-службе.

В период проведения акции «Безопасная школьная среда» охвачены все средние общеобразовательные школы, колледжи. Инспекторами ювенальной полиции УП г.Семея были подготовлены видеоматериалы с обращением к учащимся школ и их родителям, законным представителям с разъяснением о проводимой акции.
Отметим, что на территории Затонского отдела полиции в рамках акции одной из малоимущих семей, которая на воспитании имеет несовершеннолетнего сына, 2011 года рождения. была организована помощь по сбору школьных принадлежностей.


Фото: пресс-служба УП г.Семей


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Орал Ерланулы

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