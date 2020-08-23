Республиканская акция «Безопасная школьная среда» проходит в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее проходит республиканская акция «Безопасная школьная среда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В ведомстве отметили, что создание безопасной образовательной среды, вопрос обеспечения безопасности детей от противоправных действий в отношении детей и среди детей становятся особенно актуальными.
Поэтому акция должна стать напоминанием детям, родителям и обществу о правилах безопасности дома, в обществе, зданиях и организациях образования и на их территории.
«Сегодня безопасность детей, обусловленная своевременной профилактикой чрезвычайных происшествий, - задача, имеющая первостепенное значение», - пояснили в пресс-службе.
В период проведения акции «Безопасная школьная среда» охвачены все средние общеобразовательные школы, колледжи. Инспекторами ювенальной полиции УП г.Семея были подготовлены видеоматериалы с обращением к учащимся школ и их родителям, законным представителям с разъяснением о проводимой акции.
Отметим, что на территории Затонского отдела полиции в рамках акции одной из малоимущих семей, которая на воспитании имеет несовершеннолетнего сына, 2011 года рождения. была организована помощь по сбору школьных принадлежностей.
Фото: пресс-служба УП г.Семей
- Мониторинговые группы по контролю за соблюдением карантина в Алматы работают в усиленном режиме
- Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС-восточноказахстанцы отдохнут на озере Алаколь
- Крупный рогатый скот разводит осужденный по госпрограмме в ВКО
- Производство игрушек из экологических материалов наладила жительница Усть-Каменогорска
- 243 млн тенге штрафов заплатили водители большегрузов в Павлодарской области
- Как снижают селевую угрозу в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана