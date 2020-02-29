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вчера 19:31
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вчера 17:02
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Решившего искупаться в зимнем Иртыше мужчину спасли в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре мужчина прыгнул в реку и получил переохлаждение, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило на пульт диспетчера в 17:50.
«Очевидцы сообщили, что в районе памятника природы «Гусиный перелёт» мужчина прыгнул с моста. На место происшествия незамедлительно направили дежурную смену оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области», - прокомментировали в ведомстве.
Позже в ДЧС уточнили, что мужчина не прыгал с железнодорожного моста, а гулял по льду и зашёл в воду на тёплом течении, где лёд уже растаял. Он доплыл до моста, когда его на лодке перехватили спасатели. Они установили, что 30-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. Четверо спасателей вытащили его из воды и отвезли на станцию, куда подъехала карета скорой помощи. Мужчина получил переохлаждение, медики назвали его состояние удовлетворительным.
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