Решительно отвергаем попытки представить инцидент как межэтнический конфликт - объединение уйгуров о драке в селе Пиджим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» выступил с заявлением по поводу массовой драки, случившейся в селе Пиджим Алматиской области, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане Казахстана! В средствах массовой информации и в социальных сетях получил определенный резонанс инцидент, который произошел 27 октября 2021 года в селе Пиджим Панфиловского района. К сожалению, драка между учениками 9-10 классов местной школы привела к тому, что один из мальчиков - Нурбол Адильхан - попал в больницу.

Мы, руководители «Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана», выражаем искренне сочувствие родителям подростка, и окажем любую необходимую помощь в его лечении и реабилитации. С другой стороны, мы решительно отвергаем имеющие место в социальных сетях попытки представить данный инцидент как межэтнический конфликт», - говорится в распространенном сообщении.

Руководители объединения отметили, что в ночь на 28 октября отдельные жители села допустили мелкое хулиганство, бросая камни в окна домов и автомобилей.

«Вместе с тем, ответственно заявляем, что распространяемые в социальных сетях слухи о якобы имевших место межэтнических столкновениях не имеют под собой никаких оснований», - подчеркивается в сообщении.

Благодаря оперативным действиям руководства Алматинской области, правоохранительных органов, членов Ассамблеи народа Казахстана в селе обеспечена общественная безопасность, мир и спокойствие граждан.

Общественный заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана З.Кузиев, представители Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана находятся в селе Пиджим и вместе с жигит-беши помогают властям и полиции в разрешении данного инцидента.

«Мы твердо уверены, что все причастные к драке и провокациям лица понесут наказание в соответствии с законом.

Мы призываем граждан сохранять спокойствие, доверять официальной информации и не поддаваться на разного рода фейковые сообщения и нагнетанию страстей в социальных сетях!

Казахи и уйгуры Панфиловского района дорожат добрыми отношениями, многолетней дружбой, братскими связями и не допустят, чтобы, используя данный инцидент, «злонамеренные провокаторы» поставили эту дружбу под сомнение», - заключили руководители объединения.